Bărbat depistat beat la volan pe DN1

Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din București, a fost depistat beat la volan, în timp ce circula pe DN1, la Comarnic. Conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,21 mg/l, motiv pentru care a fost condus la spital.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comarnic au fost sesizați, vineri, cu privire la faptul că un conducător auto ar circula sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au oprit autoturismul în cauză, care circula pe Drumul Național 1 (E60), către București.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 42 de ani, din municipiul București, și, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a precizat IPJ Prahova.