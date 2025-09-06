- Publicitate -

Bărbat depistat beat la volan pe DN1

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din București, a fost depistat beat la volan, în timp ce circula pe DN1, la Comarnic. Conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,21 mg/l, motiv pentru care a fost condus la spital.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comarnic au fost sesizați, vineri, cu privire la faptul că un conducător auto ar circula sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au oprit autoturismul în cauză, care circula pe Drumul Național 1 (E60), către București.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 42 de ani, din municipiul București, și, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Eveniment

Ce burse școlare primesc copiii din 8 septembrie

Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor  școlare. Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse: burse de merit în valoare...
- Publicitate -

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a precizat IPJ Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Ce burse școlare primesc copiii din 8 septembrie

0
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor  școlare....
Eveniment

Maria și Ioana, surorile care încep școala însoțite tot de țiteră

0
Fetițele care au încântat cu a lor țiteră o...
Național

Restricții de circulație pe DN1 Ploiești – București, la Băneasa

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Educație

Cum pot lua părinții o zi liberă la început de an școlar

0
Noul an școlar începe luni, 8 septembrie. Mulți părinți...
Național

Cine este noul șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului

0
Premierul României, Iliei Bolojan, l-a numit pe Crinel Nicu...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

5
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

9
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce burse școlare primesc copiii din 8 septembrie

Luiza Toboc -
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor  școlare....

Maria și Ioana, surorile care încep școala însoțite tot de țiteră

Luiza Toboc -
Fetițele care au încântat cu a lor țiteră o...

Incendiu la o fabrică din Ceptura de Jos

Marius Nica -
Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la fabrică...

Tânăr din Câmpina, reținut după ce a furat bunuri din supermarket-uri

Roxana Tănase -
Un tănăr, în vârstă de 17 ani, din Câmpina,...
- Publicitate -

Muniția neexplodată, găsită la Păulești, e din al II-lea Război Mondial

Luiza Toboc -
Mai multe obuze au fost găsite, azi dimineață,pe raza...

Incendiu în Ploiești. Fumul se vede de pe centura de vest

Marius Nica -
Un incendiu violent a izbucnit, astăzi, la ieșirea din...

Obuze descoperite la Păulești. Intervin pirotehniștii ISU Prahova

Luiza Toboc -
Mai multe obuze au fost găsite, azi dimineață,pe raza...

Razie amplă pe șoselele din Prahova

Roxana Tănase -
Polițiștii rutieri prahoveni desfășoară, vineri, o amplă acțiune pe...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean