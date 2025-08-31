„Evitați școlile, nu sunteți bineveniți!” Referendum pentru boicot

Sindicaliștii din Educație au inițiat procedura de referendum prin care profesorii, dar și personalul auxiliar din școli, trebuie să decidă dacă vor boicota cursurile începând cu data 9 septembrie. Debutul anului școlar, care are loc pe 8 septembrie, va fi unul, spun liderii de sindicat, marcat de un protest national la care sunt așteptați circa 30.000 de dascăli, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse prin „Legea Bolojan”.

Mesajul fără precedent al sindicatelor din Educație către politicieni și primari pentru prima zi de școală este următorul: „Evitați școlile, nu sunteți bineveniți!”

Sindicaliștii au transmis deja în teritoriu documentul prin care profesorii trebuie să răspundă dacă sunt de acord cu boicotarea cursurilor începând cu data de 9 septembrie.

„Având în vedere nemulțumirile personalului din învățământ – personal didactic de predare, personal didactic de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar și personal administrativ – generate de efectele dezastruoase ale aplicării Legii nr. 141/2025 și ale actelor subsecvente emise de Ministerul Educației și Cercetării:-

Creșterea normei didactice de predare cu 2-4 ore;

Comasarea a sute de unități de învățământ;

Creșterea efectivelor de preșcolari/elevi la grupă/clasă;

Scăderea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora;-

Creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori;

Salariații din învățământ solicită:

Demisia ministrului Educației și Cercetării;

Abrogarea măsurilor care distrug sistemul educațional instituite prin Legea 141/2025.

În situația în care guvernanții vor fi în continuare indiferenți față de solicitările noastre, întrucât acțiunile F.S.L.I. și F.S.E. „SPIRU HARET” sunt puse în slujba intereselor membrilor acestora, vă propunem următoarea formă de protest: Boicotarea activităților didactice de predare începând din data de 9 septembrie 2025”, se arată în document.