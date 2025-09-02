 

Paznic al unei bănci din Ploiești, furat de o femeie

Marius Nica
Un incident mai puțin obișnuit s-a produs luni, 1 septembrie, în incinta unei sucursale CEC Bank din Ploiești.

Un agent de pază (57 ani) aflat în timpul programului de lucru a fost nevoit să sesizeze polițiștii Secției 1 după ce a constatat că i-a fost furat telefonul mobil.

Din cercetări a reieșiet faptul că o femeie l-a abordat pe agentul de pază și, profitând de un moment de neatenție, i-a furat telefonul mobil.

Suspecta, o femeie de 48 de ani, din Ploiești, a fost identificată și condusă la Poliție pentru audieri.

”În urma controlului corporal efectuat, asupra acesteia a fost găsit telefonul mobil sustras, care a fost recuperat și restituit persoanei vătămate” au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și va fi cercetată în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

