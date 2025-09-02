Paznic al unei bănci din Ploiești, furat de o femeie

Un incident mai puțin obișnuit s-a produs luni, 1 septembrie, în incinta unei sucursale CEC Bank din Ploiești.

- Publicitate -

Un agent de pază (57 ani) aflat în timpul programului de lucru a fost nevoit să sesizeze polițiștii Secției 1 după ce a constatat că i-a fost furat telefonul mobil.

Din cercetări a reieșiet faptul că o femeie l-a abordat pe agentul de pază și, profitând de un moment de neatenție, i-a furat telefonul mobil.

Suspecta, o femeie de 48 de ani, din Ploiești, a fost identificată și condusă la Poliție pentru audieri.

Exclusiv Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele Au mai rămas câteva zile până la începerea noului an școlar. Chiar dacă prima zi ar putea fi boicotată de unii dascăli, nemulțumiți de...

- Publicitate -

”În urma controlului corporal efectuat, asupra acesteia a fost găsit telefonul mobil sustras, care a fost recuperat și restituit persoanei vătămate” au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și va fi cercetată în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.