Zeci de părinți și elevi au protestat în fața C.N. „Regina Maria” din Ploiești

Protest la un liceu de top din Ploiești: „Se încalcă legea Educației”

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Deși legea Educației spune că antepreșcolarii, elevii din învățământul primar, dar și cei din clasele a VIII-a și a XII-a au cursuri numai dimineața, la C.N. „Regina Maria” din Ploiești, unde-i lege, E tocmeală. Zeci de părinți și elevi din clasele a XII-a au protestat azi în fața liceului, nemulțumiți de faptul că, în terminal, cu un examen de bac în față, vor fi nevoiți să învețe în program de după amiază, asta însemnând de la ora 11.30 la 18.30.

UPDATE: În urmă cu scurt timp am primit confirmarea faptului că reprezentanții Consiliului de Administrație ai CNRM au revenit asupra deciziei. Din 8 septembrie, elevii claselor a XII-a vor învăța în schimbul de dimineață.

„Având în vedere petițiile 4041/29.08, 4042/29.08 și 4111/din 02 09 și
discuțiile avute cu reprezentanții părinților din ziua de vineri, 30.08, în cadrul ședinței CA de astăzi, 02.09.2025 s-a decis ca în programul de dimineață să fie incluse și clasele a XII-a”, a transmis conducerea colegiului.

Știrea inițială: 

„Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV) și elevii din clasele a VIII-a și a XII-a au activitate educativă/cursuri numai dimineața”, prevede Ordinul 1.456/2020 la articolul 16, alineatul 4.

Conducerea școlii spune că s-a luat această decizie din cauza lipsei spațiilor

Părinții, dar și elevii nu acceptă situația și susțin că printr-o astfel de măsură va fi afectată  pregătirea pentru bac. Situația va fi și mai grea pentru tinerii navetiști.

„Voi pleca la 9 de acasă și mă voi întoarce undeva la ora 20.00. Când să mai am timp de teme, de pregătiri, dat fiind că mă așteaptă și examenul  de final de an și admiterea la facultate”, a transmis unul dintre liceenii prezenți, astăzi, la protestul din fața CNRM.

„Cum să mă mai pregătesc pentru Medicină cu așa program?”

Alesia este o altă tânără care a fost prezentă la protestul din fața liceului. Face naveta de la Poienarii Burchii și se pregătește pentru admiterea la Facultatea de Medicină.

„Cinci pregătiri pe care trebuie să le fac în particular. Când să mai ajung la ele, dacă 40 de minute fac cu trenul până la școală, alte 40 înapoi acasă, iar programul la școală va fi cde la 11.30 la 18.30. Mi se pare discriminatorie măsura, mai ales că se încalcă legea Educației”, a precizat tânăra.

Alesia

Le fel de revoltați sunt și părinții, care și-au însoțit copiii la protest. „Așteptăm decizia Consiliului Director. Stăm aici, pe trotuar, până când ne vor spune ce s-a hotărât. Am trimis petiție la Inspectoratul Școlar Județean. Dacă răspunsul va fi negativ, mergem mai departe, la Ministerul Educației, să știe și domnii de acolo cum la un liceu de prestigiu din Ploiești se încalcă legea”, a transmis, supărat unul dintre părinți.

parinte elev

Părinții și elevii, invitați de către conducerea școlii…să plece

Deși au așteptat de la ora 9.30 să afle ce s-a hotârât, în jurul prânzului, două cadre didactice au ieșit în fața instituției și au transmis că ședința s-a suspendat, fiindcă nu se poate lua o decizie „sub presiunea străzii”.

Așa că, părinții și elevii au fost nevoiți să părăsească partea carosabilă, unde așteptau, în liniște, urmând acum să fie anunțați, nu se știe când, care vor fi condițiile în care liceenii de la C.N. „Regina Maria” vor învăța începând cu data de 8 septembrie.

