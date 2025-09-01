Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1D, de la Albești

Accidentul rutier a avut loc pe DN1D, în afara localității Albești Paleologu. Două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, doi minori au suferit multiple traumatisme și au necesitat transportul la spital.

UPDATE ora 20.08 – IPJ Prahova a anunțat că traficul rutier se desfășoară în condiții normale.

Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 1 septembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1D, în afara localității Albești-Paleologu. (Detalii AICI).

„Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din cercetările efectuate au constatat că un bărbat de 42 de ani ar fi condus un autovehicul pe Drumul Național 1D, din direcția Urziceni către Ploiești, iar în zona km 11+100 m, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, pe sensul opus de mers”, a precizat IPJ Prahova.

În urma impactului, doi minori, cu vârste de 7, respectiv 13 ani, care au fost transportați la o unitate medicală, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. (Detalii AICI)

„Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Traficul rutier este restricționat pe ambele direcții de deplasare, până la finalizarea intervenției pompierilor si a cercetării la fața locului.

„Polițiștii continuă cercetarile pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat IJP Prahova