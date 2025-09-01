Accident pe DN1D, la Albești Paleologu. Trafic restricționat

Accidentul rutier s-a produs, luni după-amiază, pe DN1D, în afara localității Albești Paleologu, după ce două auto au intrat în coliziune. Traficul rutier este restricționat.

Accidentul rutier s-a produs pe DN1, în afara localității Albești Paleologu, în zona Lunca Plopilor, după bariera de cale ferată. Două autoturisme au intrat în coliziune.

La fața locului, potrivit unor martori de la fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de salvare sar și o autospecială de descarcerare.

Potrivit IPJ Prahova, pe Drumul Național 1D, în afara localității Albești- Paleologu, traficul este restricționat complet ca urmare a producerii unui accident rutier între două autovehicule.

Un cititor al Observatorulph.ro ne-a trimis mai multe imagini la redacție.

Vom reveni cu detalii