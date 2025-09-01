Doi copii, în stare gravă, în urma accidentului de pe DN1D de la Albești Paleologu

Accidentul grav de pe DN1D s-a produs, luni, în afara localității Albești Paleologi, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. Doi copii au fost transportați la spital în stare gravă. Traficul rutier a fost restricționat în zonă.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de pe DN1D

Accidentul rutier a avut loc pe DN1 D, în afara localității Albești Paleologu, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.

În urma impactului, potrivit ISU Prahova, doi copii au fost răniți grav.

„Un băiat în vârstă de 13 ani a fost preluat de către echipajul TIM și se deplasează către spital în Ploiești, iar o fetiță în vârstă de 6 ani a fost preluată de către elicopterul SMURD și va fi transportată la un spital din București.

Ambele victime au suferit multiple traumatisme”, a anunțat ISU Prahova.

Alte trei persoane au fost asistate la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Reamintim faptul că traficul rutier a fost restricționat pentru a permite intervenția echipelor de salvare.