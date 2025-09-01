 

Doi copii, în stare gravă, în urma accidentului de pe DN1D de la Albești Paleologu

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Accidentul grav de pe DN1D s-a produs, luni, în afara localității Albești Paleologi, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. Doi copii au fost transportați la spital în stare gravă. Traficul rutier a fost restricționat în zonă.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de pe DN1D (Detalii AICI)

Accidentul rutier a avut loc pe DN1 D, în afara localității Albești Paleologu, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. (Detalii AICI)

În urma impactului, potrivit ISU Prahova, doi copii au fost răniți grav.

Administrație

Finanțarea Petrolului, blocată de Consiliul Local

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean Live, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent, a susținut că blocajul din Consiliul Local a afectat inclusiv finanțarea Petrolul Ploiești....
„Un băiat în vârstă de 13 ani a fost preluat de către echipajul TIM și se deplasează către spital în Ploiești, iar o fetiță în vârstă de 6 ani a fost preluată de către elicopterul SMURD și va fi transportată la un spital din București.

Ambele victime au suferit multiple traumatisme”, a anunțat ISU Prahova.

Alte trei persoane au fost  asistate la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Reamintim faptul că traficul rutier a fost restricționat pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

elicopter SMURD

Pe aceeași temă

Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1D, de la Albești

Roxana Tănase -
Accidentul rutier a avut loc pe DN1D, în afara...

Accident pe DN1D, la Albești Paleologu. Trafic restricționat

Roxana Tănase -
Accidentul rutier s-a produs, luni după-amiază, pe DN1D, în...

Protest al părinților, marți, în fața unui liceu din Ploiești

Luiza Toboc -
Zeci de părinți vor protesta marți, 2 septembrie în...

Razie a polițiștilor pe DN1 pentru combaterea vitezei

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni desfășoară o acțiune rutieră de amploare, pe...
Tânără de 16 ani, prinsă la volan pe un drum din Ploiești

Luiza Toboc -
O tânără de 16 ani a fost prinsă de...

Accident în Ploiești. O șoferiță a ajuns la spital

Roxana Tănase -
Accidentul rutier s-a produs, luni, la intersecția străzilor Alexandru...

Șofer de microbuz, prins beat la volan pe o șosea din Prahova

Luiza Toboc -
Un șofer de microbuz, care circula pe Drumul Județean...

Rezultate extragerii Loto 6/49 de duminică, 31 august 2025

Ciprian Pap -
Duminică, 31 august 2025, au avut loc noi extrageri...

