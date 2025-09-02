Un bărbat de 52 de ani, din Ploiești, dat dispărut

Ilie Florin Nicolae, în vârstă de 52 de ani, a fost dat dispărut la Ploiești. Persoanele care pot oferi informații referitoare la acesta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze 112.
Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Ploiești au fost sesizați la data de 2 septembrie, de către o femeie, cu privire la faptul că Ilie Florin Nicolae, de 52 de ani ar fi plecat de la domiciliu si nu a mai revenit până în prezent.
Semnalmente: 180 cm înălțime, aproximativ 60 kg, păr cărunt si ochi căprui.
La momentul plecării, acesta purta o pereche de pantaloni scurți negri, tricou de culoare gri și papuci negri.
Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul în cauza sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.