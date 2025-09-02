Un bărbat de 52 de ani, din Ploiești, dat dispărut

Ilie Florin Nicolae, în vârstă de 52 de ani, a fost dat dispărut la Ploiești. Persoanele care pot oferi informații referitoare la acesta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze 112.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Ploiești au fost sesizați la data de 2 septembrie, de către o femeie, cu privire la faptul că Ilie Florin Nicolae, de 52 de ani ar fi plecat de la domiciliu si nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 180 cm înălțime, aproximativ 60 kg, păr cărunt si ochi căprui.

La momentul plecării, acesta purta o pereche de pantaloni scurți negri, tricou de culoare gri și papuci negri.

Politic De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere având ca temă blocarea a două proiecte privind achiziția de tramvaie noi și a unui...

- Publicitate -

Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul în cauza sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.