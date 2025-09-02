Liziera de lângă UPG și achiziția de tramvaie noi, din nou în CL

Aleșii locali ploieșteni sunt convocați, miercuri, 3 septembrie, la o nouă ședință a Consiliului Local Ploiești. Pe ordinea de zi figurează, din nou, proiectele privind regenerarea lizierei de lângă UPG și achiziționarea a 20 de tramvaie noi, ambele blocate la finele lunii august de consilierii PSD, PNL, AUR, USR și PMP.

Primăria Ploiești nu renunță la cele două proiecte care au generat discuții în Consiliul Local Ploiești.

Este vorba despre proiectul privind regenerarea urbană a lizierei de lângă UPG, dar și cel referitor la achiziția a 20 de tramvaie noi.

Ambele proiecte au fost blocate, la finele lunii august, de către aleșii locali de la PSD, PNL, AUR, USR și PMP în Consiliul Local.

Primul proiect, cel referitor la regenerarea urbană a lizierei de lângă UPG a fost respins prin votul consilierilor locali, iar cel de-al doilea, legat de achiziționarea tramvaielor, nici măcar nu a mai intrat pe ordinea de zi a ședinței.

Petiție online pentru regenerarea urbană de la UPG și achiziția de tramvaie

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat inclusiv o petiție online, prin care solicită sprijinul ploieștenilor pentru susținerea celor două proiecte. (Detalii AICI).

Miercuri, potrivit edilului, la ședința de Consiliu Local, vor fi prezentate semnăturile celor care au semnat această petiție. (Detalii AICI).

Totodată, primarul Ploieștiului a lansat o scrisoare deschisă către liderii PNL, PSD și USR. (Detalii AICI).