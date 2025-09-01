Polițeanu, scrisoare deschisă pentru liderii PNL, PSD și USR

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat o scrisoare deschisă liderilor partidelor ai căror consilieri locali au blocat mai multe proiecte de investiții. Este vorba de achiziția a 20 de tramvaie noi, respectiv amenajarea unui parc în zona lizierei UPG.

- Publicitate -

Către

Domnul Ilie Bolojan, Președintele Partidului Național Liberal (PNL)

Domnul Sorin Grindeanu, Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD)

Domnul Dominic Fritz, Președintele Uniunii Salvați România (USR)

Scrisoare deschisă

Ploieștiul nu mai poate fi ținut pe loc — solicit implicarea dumneavoastră directă

Stimați domni președinți,

Vă scriu direct și fără ocolișuri pentru că situația Municipiului Ploiești nu mai permite politețuri sterile sau amânări convenabile. În timp ce orașele pe care le conduceți sau le-ați condus și pe care le reprezentați în calitate de parlamentari au reușit să atragă investiții, să modernizeze infrastructura si să crească nivelul de trai, Ploiestiul a rămas în urmă.

Politic Reforma administrației, amânată. Coaliția nu a ajuns la un acord Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui...

- Publicitate -

Nu din lipsă de potențial, ci din cauza incompetenței și relei-voințe a fostelor administrații, care fie nu au accesat fonduri nerambursabile fie le-au pierdut. Rezultatul? Una dintre cele mai scăzute rate de atragere a fondurilor europene din România (aproape nimic în ultimii 15 ani).

Astăzi, în loc să recuperăm decalajul, la Ploiești PSD, PNL și USR aleg să blocheze orice proiect care poate îmbunătăți lucrurile. În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluții, avem alianțe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare. Această atitudine nu lovește în primar așa cum cred și speră colegii dumneavoastră locali, ci în ploieștenii care plătesc prețul stagnării.

Un exemplu recent și grăitor: săptămâna trecută, PSD, PNL și USR, alături de AUR, au blocat proiecte esențiale pentru Ploiești, inclusiv realizarea primului parc modern de după 1989 (o lizieră aflată la intrarea în Ploiești dinspre București, în dreptul Universității de Petrol și Gaze) și achiziția a 20 de tramvaie noi, finanțate printr-un mix avantajos de fonduri nerambursabile direct de la Comisia Europeană (9 milioane de euro de la Aqentia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu, unde sunt disponibili 146 de milioane de euro pentru tara noastră și din care România nu a fost în stare să acceseze nici măcar 1 euro până acum!) și Banca Europeană de Investiții – împrumut cu dobândă sub piață.

- Publicitate -

Aceste proiecte, pregătite tehnic și financiar de 10 luni de zile, au fost împiedicate să intre pe ordinea de zi, în ciuda faptului că beneficiile lor directe pentru comunitate erau evidente: modernizarea transportului public, reducerea poluării și crearea de noi spații verzi pentru comunitate. Totul, fie fără explicații, fie cu explicații ce reprezintă un afront direct la ploieșteni: lipsa timpului necesar pentru analiză în condițiile în care vorbim despre proiecte pregătite și anunțate de executivul primăriei de aproape 1 an.

Refuzul de a vota aceste proiecte a generat însă o mobilizare civică fără precedent în Ploiești: o petiție prin care ploieștenii cer adoptarea proiectelor a strâns peste 6.000 de semnături în doar 24 de ore (https://ploiestiulmerita.ro/). Reacțiile venite din partea consilierilor arată însă că nici acest lucru nu contează pentru ei – ce dacă oamenii își doresc dacă ei îi pot ignora? Acest episod arată limpede că blocajul nu este o simplă dispută politică, ci o sfidare directă a voinței cetățenilor și o frână pusă dezvoltării orasului.

Nu vă cer să îmi oferiți un cec în alb. Vă cer implicare cu bună credință, analiză lucidă și decizii curajoase. În condițiile economice actuale, fiecare proiect de investiții este vital. Administrația locală a redus deja major cheltuielile cu funcționarea la începutul anului, tocmai pentru a crea spațiu bugetar pentru dezvoltare. De asemenea, Ploieștiul are un grad de îndatorare de 6% ceea ce reprezintă o oportunitate fantastică pentru investitii.

Ploieștiul are nevoie de decizie, nu de blocaj. Are nevoie de lideri politici care să își asume responsabilitatea și să își îndrume colegii locali spre colaborare, nu spre sabotaj. Iar dumneavoastră, în calitate de lideri politici naționali, aveți o responsabilitate directă față de toți românii, inclusiv față de ploieșteni.

Politic Reforma administrației, amânată. Coaliția nu a ajuns la un acord Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui...

- Publicitate -

De aceea, vă invit oficial la Ploiești. Vreau să vă prezint direct orașul, proiectele aflate în derulare, problemele cu care ne confruntăm și planurile de dezvoltare. Vreau să discutăm față în față. Vreau să simțiți cum Ploieștiul se sufocă sub poluare și Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului sunt surde și oarbe. Dacă orașele dumneavoastră pot fi modele, atunci hai să facem și din Ploiești un exemplu de redresare și dezvoltare în avantajul oamenilor.

Ploieștiul nu mai are timp de pierdut: se dezvoltă sau moare. Alegerea vă aparține: veți fi parte din soluție sau veți rămâne parte din problemă.

Cu fermitate, Mihai Politeanu, Primarul Municipiului Ploiești