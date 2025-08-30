- Publicitate -

Petiția lui Polițeanu pentru proiectele blocate de consilierii PSD și PNL

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat, sâmbătă, o petiție online pe Facebook, după ce proiectele privind achiziția de tramvaie și regenerarea urbană au fost blocate în Consiliul Local. „Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, al fiecărui ploieștean! Pentru tramvaie și parcuri moderne. Acum!, a scris Polițeanu pe Facebook.

După scandalul din Consiliu Local, când proiectul privind achiziția de 20 de tramvaie nu a mai intrat pe ordinea de zi, iar cel referitor la regenerarea urbană a lizierei din zona de Sud a orașului a fost respins, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a lansat o petiție pe Facebook.

„Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, al fiecărui ploieștean! Pentru tramvaie și parcuri moderne. Acum!

Semnați petiția pe www.ploiestiulmerită.ro(!) și transmiteți astfel consilierilor locali ai PSD și PNL să nu mai blocheze proiectele de modernizare a Ploieștiului. Vă rog, semnați, dați SHARE și trimiteți către prieteni să semneze și ei.

Sportivi de la CSM, convocați la „Next Generation Rising Star”

Trei tineri baschetbaliști de la CSM BBA Petrolul au fost convocați la Turneul „Next Generation Rising Star”. Competiția reunește la start cei mai talentaţi...
Suntem contra-cronometru! Pe 8 – 9 septembrie e termenul final până la care trebuie să depunem aplicațiile pentru finanțarea a 20 de tramvaie noi. Pentru asta trebuie hotărâre de Consiliu local. PSD și PNL au blocat-o.

Miercuri, ora 11, am convocat ședință de urgență a Consiliului local având pe ordinea de zi și tramvaiele și alte proiecte blocate de PSD. Hai să le spunem împreună că Ploieștiul merită”, a scris Mihai Polițeanu pe Facebook.

Proiecte blocate în Consiliul Local Ploiești

Reamintim faptul că ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, din data de 28 august, nu 7ª fost lipsită de scandal.

Consilierii locali de la PSD, PNL, PMP, USR și AUR nu au fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind achiziția de tramvaie (detalii AICI), dar au respins și proiectul care viza documentația pentru regenerarea urbană a lizierei de lângă UPG Ploiești. (Detalii AICI).

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Câți șomeri sunt în Prahova. Statistica AJOFM

0
Rata șomajului în Prahova a fost, în luna iulie,...
Ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai...
Sala de așteptare din Gara de Vest Ploiești, imposibil de folosit

0
Sala de așteptare a Gării de Vest din Ploiești,...
Premieră: Concerte la Republik Fest în limbaj mimico-gestual

0
La Republik Fest 2 muzica este pentru toți. Anul acesta,...
Incendiul de la punga de gaze din Amara s-a stins. Imagini ISU

0
Un foraj de adâncime pentru puțuri de apă pentru...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
