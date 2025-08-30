Petiția lui Polițeanu pentru proiectele blocate de consilierii PSD și PNL

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat, sâmbătă, o petiție online pe Facebook, după ce proiectele privind achiziția de tramvaie și regenerarea urbană au fost blocate în Consiliul Local. „Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, al fiecărui ploieștean! Pentru tramvaie și parcuri moderne. Acum!, a scris Polițeanu pe Facebook.

După scandalul din Consiliu Local, când proiectul privind achiziția de 20 de tramvaie nu a mai intrat pe ordinea de zi, iar cel referitor la regenerarea urbană a lizierei din zona de Sud a orașului a fost respins, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a lansat o petiție pe Facebook.

Semnați petiția pe www.ploiestiulmerită.ro(!) și transmiteți astfel consilierilor locali ai PSD și PNL să nu mai blocheze proiectele de modernizare a Ploieștiului. Vă rog, semnați, dați SHARE și trimiteți către prieteni să semneze și ei.

Suntem contra-cronometru! Pe 8 – 9 septembrie e termenul final până la care trebuie să depunem aplicațiile pentru finanțarea a 20 de tramvaie noi. Pentru asta trebuie hotărâre de Consiliu local. PSD și PNL au blocat-o.

Miercuri, ora 11, am convocat ședință de urgență a Consiliului local având pe ordinea de zi și tramvaiele și alte proiecte blocate de PSD. Hai să le spunem împreună că Ploieștiul merită”, a scris Mihai Polițeanu pe Facebook.

Proiecte blocate în Consiliul Local Ploiești

Reamintim faptul că ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, din data de 28 august, nu 7ª fost lipsită de scandal.

Consilierii locali de la PSD, PNL, PMP, USR și AUR nu au fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind achiziția de tramvaie (detalii AICI), dar au respins și proiectul care viza documentația pentru regenerarea urbană a lizierei de lângă UPG Ploiești. (Detalii AICI).