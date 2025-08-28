- Publicitate -
Primăria Ploiești se împrumută pentru tramvaie noi

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Primăria Ploiești intenționează achiziționarea a 20 de tramvaie noi. Valoarea estimată a proiectului privind reînnoirea flotei de tramvaie este de 50 de milioane de euro. O parte din sumă ar urma să provină dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții (BEI).



Primăria Ploiești intenționează derularea unui proiect de achiziție de tramvaie noi, în cadrul unui program derulat în cooperare cu Banca Europeană de Investiții.

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local, inițiat de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), se va afla joi, 28 august, în atenția aleșilor locali.

Proiect de 50 de milioane de euro

Valoarea estimată a proiectului este de maximum 50 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro ar urma să fie împrumutul de la Banca Europeană de Investiții.

Valoarea grantului obținut prin Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu ar urma să fie de 9 milioane de euro, în timp ce cofinanțarea asigurată de Primăria Ploiești este calculată la 10%.

„Conform studiului de piață costul estimativ pentru achiziția a 20 de tramvaie este de 200.000.000 lei fără TVA (40.000.000 euro, fără TVA)”, se precizează în referatul de aprobare la proiect, semnat de primarul Ploieștiului.

Cum va fi asigurată finanțarea

  • 36 milioane de euro – împrumut de la Banca Europeană de Investiții
  • 9 milioane de euro – grant acordat prin Programul de Tranziție Justă
  • 5 milioane de euro – cofinanțare Primăria Ploiești

Condiții pentru împrumutul de 36 de milioane de euro

  • până la 36 de luni de la contractarea împrumutului – perioadă de tragere
  • până la 25 de ani – perioadă de rambursare
  • dobânda va fi stabilită sub dobânda pieței

Situația tramvaielor din Ploiești

Ploieștiul a rămas aproape singurul oraș din țară cu tramvaie vechi de aproape jumătate de secol.

Parcul auto de la TCE Ploiești, societatea de transport călători din municipiu, deține 30 de tramvaie second hand.

Modelul KT4D, care circulă în Ploiești, a fost produs în Cehoslovacia în 1977. Ploieștiul s-a ”pricopsit” cu mijloacele de transport după ce acestea au circulat, timp de 25 de ani, în Germania.

Primăria Ploiești a lansat, în 2025, o licitație pentru achiziționarea a 20 de tramvaie moderne, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc la începutul lunii septembrie.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

  2. Deci asa ceva nu se poate ,imprumuta atâția bani in loc sa le scoată si sa introducă troleibuze sau autobuze electrice care costa maxim 4 milioane.si numai asa scutesc atâția bani ,traficul se va fluidiza foarte mult ,etc

