Cum va arăta zona de sud a Ploieștiului după amenajarea lizierei

Primăria Ploiești intenționează amenajarea lizierei din zona de sud a orașului, din apropieresa campusului Universității Petrol-Gaze (UPG). Suprafața totală a terenului este de peste 20.800 mp. Costul proiectului este de peste 7,8 milioane de lei fără TVA.

- Publicitate -

Spații multifuncționale, zonă de picnic și relaxare, alei și mobilier urban, locuri de joacă și o zonă pentru evenimente. Acestea sunt doar câteva dintre dotările propuse de municipalitates când vine vorba de transformarea lizierei din zona de sud a Ploieștiului, din apropierea campusului UPG.

Proiectul, aflat în faza de Studiu de fezabilitate, urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Ploiești.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a explicat câteva dintre detaliile propuse pentru modernizarea și transformarea lizierei din zona de sud a orașului într-un parc modern.

Eveniment Proxeneții fetelor de pe DN1, zona Bănești, reținuți Trei bărbați din Câmpina au fost reținuți de polițiști fiind acuzați de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, aceștia își obligau victimele să se prostitueze la marginea...

- Publicitate -

„Amplasamentul se desfășoară în paralel cu Bulevardul București, având o lungime totală de aproximativ 554 metri liniari și o lățime medie a amplasamentului care variază între 3.897 și 5.291 metri, suprafață totală a terenului analizat este de 20.864 mp, iar suprafața totală a spațiilor verzi este de 20.707,7 mp”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Spațiul va fi structurat în șase zone de interes, care include spații multifuncționale, dar și un spațiu educațional, cultural și de socializare, un coridor verde, o zonă de picnic, locuri de joacă și de fitness, o zonă de grădină pluvială și o zonă reprezentativă la intrare în Ploiești. (detalii AICI).

Costul proiectului este de peste 7,8 milioane de lei fără TVA, sumele urmând să fie acoperite din funduri europene și de la bugetul local.

- Publicitate -

„Va fi primul proiect care depășește standardele peisagistice din anii 80 în care e blocat Ploieștiul de 35 de ani”, susține Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Zonă de joacă, de fitness și grădină pluvială

Tronsonul A – Spațiu multifuncțional pentru familii și tineri. Zona este destinată activităților recreative și sociale cu caracter intergenerational, zona fiind configurată ca un spațiu comunitar activ, compus din:

Zonă de joacă pentru copii: echipamente moderne, cu grad ridicat de siguranță conform normelor legislative actuale de siguranța în exploatare , montate pe pardoseli ecologice, însumând aproximativ 509 mp, adaptată pe categorii de vârstă și incluzivă pentru copii cu dizabilități;

Zonă de relaxare pentru studenți, amplasată în apropierea locurilor de joacă, prevăzută cu mobilier urban, pavilion acoperit și paturi de plante perene, pe o suprafață estimată de 404 mp;

Zonă de fitness în aer liber, dotată cu echipamente pentru exerciții fizice de tip calisthenics, adresate atât tinerilor, cât și adulților activi pe o suprafață de aproximativ 295 mp;

Zonă de grădină pluvială (soluție bazată pe natură) cu panou informativ, suprafață de 40 mp.

Mini-piațetă, în apropiere de campusul UPG

Tronsonul B – Spațiu educațional, cultural și de socializare. Zona B este configurată ca un spațiu de interacțiune pentru studenți și tineri, cu accent pe utilizarea zilnică și activități informale. Se prevede:

Administrație În Bariera București, poarta de intrare în Ploiești, pute În Bariera București, una din porțile de intrare în Ploiești, gunoiul este „semnătură” și marchează faptul că ai intrat în Ploiești. Nu doar mirosul...

- Publicitate -

o mini-piațetă publică în prelungirea stației de autobuz, cu pavaje din piatră naturală, zone de stat jos, panouri informative și un pavilion acoperit;

zone de relaxare, dotate cu hamace;

vegetație decorativă (paturi de plante perene) și vegetație pentru umbrire naturală.

Coridor verde pietonal și zonă dotată cu hamace

Tronsonul C – Coridor verde pietonal și de tranzit. Zona C păstrează caracterul de zonă de trecere naturală, dar este reconfigurată pentru a deveni și un spațiu de repaus urban. Propunerile includ:

amplasarea unui grup sanitar;

zone de relaxare, dotate cu hamace;

o zonă destinată organizării unor evenimente mici, cu un foișor acoperit/pergolă cu structură ușoară, pentru adăpost pe timp de ploaie sau soare intens, în suprafață de aproximativ 61 mp;

zonă dotată cu mobilier urban.

Zonă de picnic și relaxare

Tronsonul D – Zonă de picnic și relaxare în natură. Poziționată mai retras, în partea sud-vestică a sitului, zona este gândită ca o oază de liniște pentru comunitate. Intervențiile vor include:

3 mese de picnic, fiecare cu câte 4–6 locuri, realizate din lemn tratat, amplasate pe platforme din piatră stabilizată / pavaj;

zone de hamace sau beanbags între arbori existenți;

acoperirea solului cu gazon / mix de semințe cu înlocuitori de gazon;

coșuri gunoi pentru colectare selectivă și cișmea cu apă potabilă;

menținerea vegetației spontane, cu intervenții minimale, pentru a păstra caracterul natural.

Tronsonul E – Spațiu mineral multifuncțional. Zona E este amenajată ca un spațiu mineral permeabil, cu funcțiuni complementare zonei verzi, fiind tratată peisagistic și tehnic astfel încât să îndeplinească un dublu rol: spațiu de manevră, încărcare/descărcare, staționare temporară și potențial cadru pentru activități comunitare sau evenimente outdoor. Intervențiile propuse includ:

- Publicitate -

pavaj piatră cubică andezit 8×8, cu grad ridicat de permeabilitate, pentru asigurarea drenajului natural și reducerea impactului asupra solului;

aliniamente de arbori și zone verzi liniare, care delimitează și modulează spațiul;

corpuri de iluminat LED.

Poarta verde a Ploieștiului

Tronsonul F – Zonă reprezentativă de intrare. Aflat în vecinătatea Bulevardului București, acest spațiu va avea un caracter emblematic, devenind poarta verde a intervenției. Vor fi realizate:

alei umbrite și vegetație ornamentală diversificată (arbuști, arbori cu frunziș sezonier, flori perene);

alveole cu bănci și corpuri de iluminat LED;

iluminat arhitectural pentru crearea unui efect vizual memorabil;

sistem de irigare automatizat.