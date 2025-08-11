- Publicitate -

Câți angajați vor fi disponibilizați la TCE Ploiești – PROIECT

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Bugetul de venituri și cheltuieli de la TCE Ploiești se va afla, luni, pentru a treia oară, în atenția aleșilor locali. Proiectul vine la pachet cu un plan de reorganizare. Reducerea numărului de personal și a cheltuielilor sunt două dintre măsurile propuse.

La acest moment, organigrama TCE prevede 851 de posturi. Din acest total, patru posturi sunt de directori.

Alte 15 posturi sunt pentru conducători de compartimente, iar 66 sunt salariați din categoria tehnico-economic administrativ.

În organigramă sunt prevăzute și 766 de posturi de muncitori. Din numărul total de posturi, 17 dintre ele sunt vacante, dintre care două temporar vacante.

Plan de disponibilizări la TCE Ploiești

Dispobibilizările vor viza, potrivit planului de reorganizare propus, partea de muncitori auxiliari, personal TESA, dar și din conducerea pe compartimente, organigrama urmând să fie prezentată ulterior votării bugetului de venituri și cheltuieli.

În același plan de reorganizare se vorbește de disponibilizarea a 28 de persoane, în acest caz fiind estimată o reducere a cheltuielilor cu peste 2,7 milioane de lei/an.

Reduceri de cheltuieli salariale

Plan de reorganizare propuse mai include reducerea numărului de ore realizat de șoferi/vatmani, scăderea numărului de ore suplimentare și diminuarea parcursurilor cu încărcătură redusă.

Presiunea pe cheltuielile salariale, conform aceluiași plan de reorganizare, ar urma să scadă prin angajarea pe posturile vacante de absolvenți pentru care, prin programele derulate de AJOFM, s-ar asigura de la bugetul de stat 2.250 de lei/lună/absolvent.

Ce trasee ar putea fi eliminate la Ploiești

Planul mai prevede eliminarea din programul de transport a traseelor 25 rapid, 42, 48, 52, 53, 54, 106, 305, 306 (cu parcurs doar la orele de vârf) la care deplasările se pot realiza prin folosirea combinației traseelor locale funcționale.

Se propune, totodată, menținerea intervalului de 05 – 24.00 de funcționare a transportului public, dar modificări de frecvență de cca 1-3 min, în sensul creșterii intervalului dintre două treceri a unui autovehicul care circulă pe traseu, „fără afectarea preluării călătorilor din stațiile publice”.

Creșteri de tarife în grafic

Planul de reorganizare prevede, totodată, majorarea tarifelor la transportul public local, în acest caz fiind invocată creșterea prețurilor la energia electrice și gaze care va conduce la o creștere, în cascadă, a prețurilor de aprovizionare de la furnizori.

Pe ordinea de zi a unei ședințe a Consiliului Local Ploiești s-a aflat, la un moment dat, un proiect privind creșterea tarifelor la bilete și la abonamente.

Proiectul a fost retras după ce consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) a propus reducerea tarifelor la abonamente. La acea dată, proiectul a fost prorogat, urmând să fie lansat din nou în dezbatere publică.

