Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de evenimente pe bulevardul castanilor. Vorbim de competiții sportive, acțiuni sociale și, nu în ultimul rând, de concerte.
Iar pentru a se putea desfășura Republica de sub castani, conducerea primăriei a decis și interzicerea traficului rutier în weekend. Așa cum era de așteptat, au apărut în spațiul public, mai ales pe rețelele de socializare, păreri pro și contra.
Cei care contestă oportunitatea evenimentelor de pe bulevardul castanilor invocă distrugerea spațiului verde. Sau disconfortul – vorbim de persoanele care locuiesc în zonă. Dar mai ales ce se putea face cu banii de ”distracție”: subvenție mai mare la gigacalorie, reparații străzi, etc.
Prezent în studioul Observatorul Prahovean LIVE, primarul Mihai Polițeanu a apreciat că organizarea Republicii de sub castani va costa aproximativ 300.000 de euro.
Detalii aici: Câți bani costă evenimentele de pe Bulevard? ”Va rămâne închis!”
Revenind la întrebarea din titlu, răspunsul este afirmativ. Da, Ploieștiul avea nevoie de o zonă pietonală în care cetățenii să se poată plimba, să iasă la o terasă, iar copiii să se joace în voie.
Ploieștiul trebuie să redevină un oraș viu, în care se întâmplă ceva. Spre deosebire de perioada anterioară de tristă amintire, când fosta administrație ne-a ”încântat” cu cea mai mare șaormă și orășelul copiilor ”horror” de la hipodrom, pe scena de pe bulevard au urcat artiști faini, care au atras zeci de mii de ploieșteni.
Iar sâmbătă seara, la showul cu drone, centrul Ploieștiului a fost la fel de plin ca la aprinderea luminițelor de sărbători.
Cu siguranță, Ploieștiul mai are mult până va redeveni un oraș fain ca Brașovul, Sibiul, Oradea, Timișoara sau Clujul. Însă petrecerea unui timp de calitate în comunitate este un pas important și nu atât de costisitor ca în alte municipii.
Singurul avantaj al week-end-urilor pietonale de pe Bulevardul Castanilor este prezența … WC-urilor ecologice. Este total dezagreabilă blocarea circulației auto. Sunt destule parcuri în Ploiești în care se pot organiza evenimente. Avem cheltuirea indecentă a banului public! Austeritatea arde, Ploieștiul se piaptănă.
Deci sa inteleg ca in viziunea dvs un oras este ‘fain’ daca are concerte si o zona pietonala? Serios? Nu vorbim de diferenta dintre cer si pamant intre Ploiesti si Brasov cand vine vorba de transport in comun, drumuri, curatenie, siguranta, organizare, servicii locale, etc.
Este nevoie doar the concerte… Nu am cuvinte sincer sa fiu.
Nimic nu spune „austeritate” mai bine decât drone, scenă pe bulevard și câteva sute de mii de € cheltuite pe boxe uriașe, în timp ce spitalele caută cu disperare… becuri.
Probabil următorul pas e să ne spună că e un „concert caritabil” — caritate pentru firmele de sonorizare. Pentru că atunci când trebuie „să strângem cureaua”, e absolut esențial să avem un festival pe bulevard.
Până la urmă, ce contează că lipsesc fonduri pentru școli sau spitale, atâta timp cât avem lumini colorate și muzică tare care acoperă sunetul golului din buget? E ca și cum ai avea frigiderul gol, dar îți iei împrumut ca să-ți pui discotecă în sufragerie — măcar mori de foame dansând.