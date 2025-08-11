Ședință fără cvorum la Consiliul Local Ploiești – LIVE

- Publicitate -

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de evenimente pe bulevardul castanilor. Vorbim de competiții sportive, acțiuni sociale și, nu în ultimul rând, de concerte.
Iar pentru a se putea desfășura Republica de sub castani, conducerea primăriei a decis și interzicerea traficului rutier în weekend. Așa cum era de așteptat, au apărut în spațiul public, mai ales pe rețelele de socializare, păreri pro și contra.

- Publicitate -

Cei care contestă oportunitatea evenimentelor de pe bulevardul castanilor invocă distrugerea spațiului verde. Sau disconfortul – vorbim de persoanele care locuiesc în zonă. Dar mai ales ce se putea face cu banii de ”distracție”: subvenție mai mare la gigacalorie, reparații străzi, etc.

Prezent în studioul Observatorul Prahovean LIVE, primarul Mihai Polițeanu a apreciat că organizarea Republicii de sub castani va costa aproximativ 300.000 de euro.
Detalii aici: Câți bani costă evenimentele de pe Bulevard? ”Va rămâne închis!”

Revenind la întrebarea din titlu, răspunsul este afirmativ. Da, Ploieștiul avea nevoie de o zonă pietonală în care cetățenii să se poată plimba, să iasă la o terasă, iar copiii să se joace în voie.

Eveniment

Vânt puternic astăzi în județul Prahova

Meteorologii au emis o atenționare care vizează intensificări ale vântului valabilă astăzi, în intervalul 06.00-18.00, în șase județe, inclusiv în Prahova. Potrivit ANM, În județele...
- Publicitate -

Ploieștiul trebuie să redevină un oraș viu, în care se întâmplă ceva. Spre deosebire de perioada anterioară de tristă amintire, când fosta administrație ne-a ”încântat” cu cea mai mare șaormă și orășelul copiilor ”horror” de la hipodrom, pe scena de pe bulevard au urcat artiști faini, care au atras zeci de mii de ploieșteni.

Iar sâmbătă seara, la showul cu drone, centrul Ploieștiului a fost la fel de plin ca la aprinderea luminițelor de sărbători.

Cu siguranță, Ploieștiul mai are mult până va redeveni un oraș fain ca Brașovul, Sibiul, Oradea, Timișoara sau Clujul. Însă petrecerea unui timp de calitate în comunitate este un pas important și nu atât de costisitor ca în alte municipii.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

3 COMENTARII

  1. Singurul avantaj al week-end-urilor pietonale de pe Bulevardul Castanilor este prezența … WC-urilor ecologice. Este total dezagreabilă blocarea circulației auto. Sunt destule parcuri în Ploiești în care se pot organiza evenimente. Avem cheltuirea indecentă a banului public! Austeritatea arde, Ploieștiul se piaptănă.

  2. Deci sa inteleg ca in viziunea dvs un oras este ‘fain’ daca are concerte si o zona pietonala? Serios? Nu vorbim de diferenta dintre cer si pamant intre Ploiesti si Brasov cand vine vorba de transport in comun, drumuri, curatenie, siguranta, organizare, servicii locale, etc.
    Este nevoie doar the concerte… Nu am cuvinte sincer sa fiu.

  3. Nimic nu spune „austeritate” mai bine decât drone, scenă pe bulevard și câteva sute de mii de € cheltuite pe boxe uriașe, în timp ce spitalele caută cu disperare… becuri.
    Probabil următorul pas e să ne spună că e un „concert caritabil” — caritate pentru firmele de sonorizare. Pentru că atunci când trebuie „să strângem cureaua”, e absolut esențial să avem un festival pe bulevard.
    Până la urmă, ce contează că lipsesc fonduri pentru școli sau spitale, atâta timp cât avem lumini colorate și muzică tare care acoperă sunetul golului din buget? E ca și cum ai avea frigiderul gol, dar îți iei împrumut ca să-ți pui discotecă în sufragerie — măcar mori de foame dansând.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

4
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Alessio, copilul de Aur al Ploieștiului, se simte umilit de Minister

0
În luna iulie, Alessio Andrei Nenu, ploieșteanul medaliat cu...
Eveniment

Copil de doi ani lovit de mașină în Urlați

0
Un copil în vârstă de doar doi ani a...
Viața Prahovei

Director nou la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova

0
Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova are un nou director....
Eveniment

Vânt puternic astăzi în județul Prahova

0
Meteorologii au emis o atenționare care vizează intensificări ale...
Administrație

Noua modă la Ploiești: Gunoi la colț de stradă

3
De mai bine de jumătate de an, la Ploiești...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

Corina Matei -
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

Corina Matei -
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

Corina Matei -
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...

Petrecere Retrologia în Republica de sub Castani din Ploiești

Claudiu Vasilescu -
Evenimentul toamnei se apropie cu pași repezi, iar atmosfera...
- Publicitate -

Aroganța PSD-PNL și „mazilirea” vicepremierului Anastasiu

Corina Matei -
Aroganța policienilor din ultima perioadă pune nervii românilor la...

De ce se uită lumea la „Insula iubirii”

Marius Nica -
Observatorul Prahovean publică opinia Eugeniei Popovici, psiholog-psihoterapeut, despre succesul...

Cum mă afectează factura enormă la gunoi de la Hale și Piețe?

Romeo Nan -
Zilele trecute Observatorulph.ro publica un articol despre faptul că...

Facebook-ul și românii… mulți

Corina Matei -
În ultima vreme circulă (iar) pe Facebook o postare...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean