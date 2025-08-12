Vă plac evenimentele organizate pe Bulevardul Castanilor? Sondaj

Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie online. De data aceasta, tema o reprezintă Republica de sub castani.

- Publicitate -

În această vară, Primăria Ploiești organizează, timp de 12 weekend-uri consecutive, Republica de sub castani.

Este vorba de o serie de evenimente culturale, sportive și sociale pe Bulevardul Castanilor, unde traficul rutier a fost interzis sâmbăta și duminica.

Puteți răspunde la întrebarea Vă plac evenimentele organizate de Primăria Ploiești pe Bulevardul Castanilor? cu una din opțiunile de mai jos:

Economic Prețurile din piețele din Ploiești după majorarea TVA După 1 august, când TVA-ul la unele produse alimentare a crescut, comercianții din piețele ploieștene au ajustat prețurile. În unele locuri s-au înregistrat creșteri...

- Publicitate -