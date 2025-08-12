- Publicitate -

Vă plac evenimentele organizate pe Bulevardul Castanilor? Sondaj

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie online. De data aceasta, tema o reprezintă Republica de sub castani.

- Publicitate -

În această vară, Primăria Ploiești organizează, timp de 12 weekend-uri consecutive, Republica de sub castani.

Este vorba de o serie de evenimente culturale, sportive și sociale pe Bulevardul Castanilor, unde traficul rutier a fost interzis sâmbăta și duminica.

Puteți răspunde la întrebarea Vă plac evenimentele organizate de Primăria Ploiești pe Bulevardul Castanilor? cu una din opțiunile de mai jos:

Economic

Prețurile din piețele din Ploiești după majorarea TVA

După 1 august, când TVA-ul la unele produse alimentare a crescut, comercianții din piețele ploieștene au ajustat prețurile. În unele locuri s-au înregistrat creșteri...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

1
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Exclusiv

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

0
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...
Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Prețurile din piețele din Ploiești după majorarea TVA

0
După 1 august, când TVA-ul la unele produse alimentare...
Exclusiv

Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

1
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Sport

Echipa de gimnastica ritmică de la CSM Ploiești, vicecampioană națională

0
În weekendul 8-10 august 2025, Sala Sporturilor Olimpia din...
Exclusiv

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

0
La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal...
Eveniment

Sesiunea de toamna a BAC-ului la Ploiești: emoții și nemulțumiri

0
Astăzi a început sesiunea de toamnă a examenului de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

27
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lucrările pentru racordarea Văii Slănicului la gaze avansează

Observatorul Prahovean -
Sunt progrese semnificative în implementarea proiectului de extindere a...

Cât te costă dacă ocupi locuri speciale din parcările cu plată

Corina Matei -
Chiar dacă o parcare este cu plată, asta nu...

Ședință fără cvorum la Consiliul Local Ploiești

Roxana Tănase -
Programată luni, la ora 13.00, ședința Consiliului Local Ploiești...

Noua modă la Ploiești: Gunoi la colț de stradă

Corina Matei -
De mai bine de jumătate de an, la Ploiești...
- Publicitate -

Câți angajați vor fi disponibilizați la TCE Ploiești – PROIECT

Roxana Tănase -
Bugetul de venituri și cheltuieli de la TCE Ploiești...

Mai puțini consilieri la cabinetele primarilor

Roxana Tănase -
Numărul de consilieri la cabinetele primarilor și președintelui Consiliului...

Locuri de joacă, zonă de picnic și relaxare, în apropiere de UPG

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești intenționează regenerarea urbană a zonei din apropierea...

Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri

Roxana Tănase -
Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean