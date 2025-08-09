Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri

Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților locale vin la pachet inclusiv cu o creștere a impozitul de 100% pentru anumite clădiri. Proiectul mai prevede identificarea construcțiilor ilegale cu ajutorul dronelor.

Pe lista măsurilor care se doresc a fi implementate figurează și creșterea impozitului cu 100% pentru construcțiile fără autorizație.

„Pentru lucrările realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate anterior datei de 1 august 2001, valoarea de impozitare se calculează în raport cu suprafața clădirii executate și se stabilește un impozit majorat cu o cotă de 100% față de valoarea de impozitare stabilită conform legii, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării”, se arată în proiectul de lege.

Pentru ce clădiri se percepe impozit de 100%

cu autorizație de construire al cărui termen de valabilitate nu a expirat, însă personele împuternicite ale autorității executive constată până la 31 decembrie, inclusiv, a anului anterior finalizarea clădirii și/sau folosirea acesteia, chiar dacă nu a fost întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

cu autorizație de construire al cărui termen de valabilitate a expirat, iar proprietarul nu a solicitat prelungirea autorizației de construire și nici nu a notificat autoritatea emitentă a autorizației de construire cu privire la imposibilitatea terminării în termenul de valabilitate, dacă termenul respectiv a expirat până la 31 decembrie, inclusiv, a anului anterior;

fără autorizație de construire, iar compartimentul de urbanism sau persoana desemnată prin dispoziție a primarului constată până la 31 decembrie, inclusiv, a anului anterior edificarea integrală sau parțială a clădirii și/sau folosirea acesteia.”

pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș.

Măsuri pentru cei care nu declară clădirile

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale, potrivit noului proiect, reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia.

În situația nedeclarării clădirii, de către proprietar, valoarea impozitului se majorează succesiv, cu 30% pentru fiecare interval de întârziere sau fracție de interval de 6 luni de întârziere, calculat după expirarea termenului. Majorarea se aplică pentru anul fiscal pentru care se stabilește impozitul.”

Drone pentru identificarea clădirilor fără autorizație

Propunerea vizează că, în vederea identificării clădirilor edificate cu sau fără autorizație de construire și neînscrise în evidențele fiscale, autoritățile administrației publice locale efectuează inspecții atât pe teren prin inspectori privind disciplina în construcții sau inspectori fiscali, cât și pe baza de imagini satelitare, fotogrametrie sau prin utilizarea aeronavelor fără pilot la bord (drone), putând solicita și date și informații de la Centrul Național de Cartografie.

„Folosirea dronelor se face cu avizul instituțiilor care asigură respectarea drepturilor garantate inclusiv la nivelul Uniunii Europene”, prevede proiectul.

Imaginile obținute pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor privind disciplina în construcții, în condițiile legislației privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

„În vederea stabilirii valorii de impunere, structura de specialitate din domeniul urbanismului sau persoana desemnată prin dispoziția a primarului transmite structurilor de specialitate din domeniul impozitelor și taxelor locale lista autorizațiilor de construire, termenele de valabilitate și datele tehnice necesare stabilirii impozitului (suprafață, materiale).

Transmiterea informațiilor se poate realiza și automat prin interconectarea datelor din sistemele informatice ale autorităților administrației publice locale”, mai prevede proiectul.

