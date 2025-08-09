- Publicitate -

Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților locale vin la pachet inclusiv cu o creștere a impozitul de 100% pentru anumite clădiri. Proiectul mai prevede identificarea construcțiilor ilegale cu ajutorul dronelor.

- Publicitate -

Din articol

Pe lista măsurilor care se doresc a fi implementate figurează și creșterea impozitului cu 100% pentru construcțiile fără autorizație.

„Pentru lucrările realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate anterior datei de 1 august 2001, valoarea de impozitare se calculează în raport cu suprafața clădirii executate și se stabilește un impozit majorat cu o cotă de 100% față de valoarea de impozitare stabilită conform legii, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării”, se arată în proiectul de lege.

Pentru ce clădiri se percepe impozit de 100%

  • cu autorizație de construire al cărui termen de valabilitate nu a expirat, însă personele împuternicite ale autorității executive constată până la 31 decembrie, inclusiv, a anului anterior finalizarea clădirii și/sau folosirea acesteia, chiar dacă nu a fost întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
  • cu autorizație de construire al cărui termen de valabilitate a expirat, iar proprietarul nu a solicitat prelungirea autorizației de construire și nici nu a notificat autoritatea emitentă a autorizației de construire cu privire la imposibilitatea terminării în termenul de valabilitate, dacă termenul respectiv a expirat până la 31 decembrie, inclusiv, a anului anterior;
  • fără autorizație de construire, iar compartimentul de urbanism sau persoana desemnată prin dispoziție a primarului constată până la 31 decembrie, inclusiv, a anului anterior edificarea integrală sau parțială a clădirii și/sau folosirea acesteia.”
  • pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș.

Măsuri pentru cei care nu declară clădirile

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale, potrivit noului proiect, reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia.

- Publicitate -

În situația nedeclarării clădirii, de către proprietar, valoarea impozitului se majorează succesiv, cu 30% pentru fiecare interval de întârziere sau fracție de interval de 6 luni de întârziere, calculat după expirarea termenului. Majorarea se aplică pentru anul fiscal pentru care se stabilește impozitul.”

Drone pentru identificarea clădirilor fără autorizație

Propunerea vizează că, în vederea identificării clădirilor edificate cu sau fără autorizație de construire și neînscrise în evidențele fiscale, autoritățile administrației publice locale efectuează inspecții atât pe teren prin inspectori privind disciplina în construcții sau inspectori fiscali, cât și pe baza de imagini satelitare, fotogrametrie sau prin utilizarea aeronavelor fără pilot la bord (drone), putând solicita și date și informații de la Centrul Național de Cartografie.

„Folosirea dronelor se face cu avizul instituțiilor care asigură respectarea drepturilor garantate inclusiv la nivelul Uniunii Europene”, prevede proiectul.

- Publicitate -

Imaginile obținute pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor privind disciplina în construcții, în condițiile legislației privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

„În vederea stabilirii valorii de impunere, structura de specialitate din domeniul urbanismului sau persoana desemnată prin dispoziția a primarului transmite structurilor de specialitate din domeniul impozitelor și taxelor locale lista autorizațiilor de construire, termenele de valabilitate și datele tehnice necesare stabilirii impozitului (suprafață, materiale).

Transmiterea informațiilor se poate realiza și automat prin interconectarea datelor din sistemele informatice ale autorităților administrației publice locale”, mai prevede proiectul.

Administrație

Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești

Fie că este vorba de Șoseaua Nordului, fie că este vorba de zona 9 Mai sau Sud Eminescu, grupurile de câini maidanezi au reînceput...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Biciclist decedat în urma unui accident la Bărăitaru

0
Un biciclist în vârstă de 69 de ani și-a...
Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Eveniment

Tânăr reținut în Prahova după ce a abandonat brățara de monitorizare

0
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Viața Prahovei

Comuna din Prahova cu un singur polițist local

0
Propunerea legată de reducerea numărului de polițiști locali generează...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești

Andra Ilie -
Fie că este vorba de Șoseaua Nordului, fie că...

Zeci de polițiști locali riscă să fie disponibilizați la Ploiești

Roxana Tănase -
Numărul polițiștilor locali ar putea să se reducă considerabil...

De ce nu poate fi dată în folosință noua creșă din Ploiești

Marius Nica -
Inaugurată în luna ianuarie de ministrul Dezvoltării, singura creșă...

Lista străzilor din Ploiești care intră în reparații

Marius Nica -
Primăria Ploiești anunță că lucrările de reparații stradale continuă...
- Publicitate -

Autobuzele electrice noi, în trafic la Ploiești

Roxana Tănase -
Cinci dintre cele 22 de autobuze electrice noi achiziționate...

Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

Roxana Tănase -
Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății...

Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament în 2026

Roxana Tănase -
Impozitele și taxele locale ar putea exploda de anul...

Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean