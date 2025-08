Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din el, dar l-am prins. Tocmai din acest motiv, atunci când văd cum unii ridică în slăvi acele vremuri, simt fiori reci pe ceafă. De ce? Să vă povestesc cum era în comunism, pentru un copil de școală primară, care locuia cu familia într-un apartament de la oraș.

Frigul, poate aceasta este cea mai „vie” amintire

La noi în apartament îmi aduc aminte că era frig. Știu pijamaua rece, care mi se lipea de piele și îmi aduc aminte cum îmi puneau ai mei pătură peste cearceaf ca să nu îl simt rece. Îmi aduc aminte plapuma grea, sub care simțeam că mă sufoc de greutate, nu de căldură. Uram să vină iarna! Uram să-mi fie frig!

Și acum sunt puțin panicată atunci când iarna se mai oprește căldura. Îmi aduc aminte ce greu a fost în perioada Volosevici…

Dar acum, în 2025, am acasă calorifere electrice, așa că frigul chiar nu mai este o problemă. Am avut grijă, (probabil și reminiscențele frigului îndurat atunci, în perioada comunistă) să am acasă calorifer electric în fiecare cameră. Deși, recunosc, atunci când sunt pene (doar pene!!!), mă apucă un soi de panică în prima fază.

Cozile la orice, un coșmar pentru orice copil, mai ales când nu „prindea”

Eram copil destul de mic și, cu toate astea, îmi aduc aminte lumea care alerga pe stradă pentru că „se bagă ceva la alimentară”. Și alergam și eu și mă puneam la coadă. La ce? Nu știam, nimeni nu știa. Și se formau cozile. Că erau la cafea, la pui sau la salam, nici nu conta. Fiecare stătea și lua ce apuca.

De multe ori am stat la coadă degeaba, pentru că nu am mai apucat să iau nimic. S-a terminat, nu de puține ori, marfa chiar în fața mea.

Ai mei, dacă aveau un pui, făceau trei – patru feluri de mâncare din el. Nu știu cum era în zonele rurale, nu aveam rude acolo, așa că pot vorbi doar de statul la oraș. La oraș carnea era o raritate.

Mai țin minte cum, uneori, cei care erau în spate la coadă, mergeau în față să vadă câtă marfă este. Se întorceau spunând în gura mare că „mai sunt câteva, nu mai ajunge nici la 10 persoane”. În acest fel îi determinau pe unii dintre cei aflați în fața lor să renunțe și să plece și, astfel, își creșteau șansele „să prindă” ce se dădea.

Nu aveai voie să vorbești nimic și îți era mereu frică

Ai mei vorbeau șoptit seara, în timp ce ascultau Europa Liberă. Se supărau rău pe mine dacă intram în bucătărie. Pesemne, le era teamă ca nu cumva, în prostima mea de copil, să spun cuiva pe afară ce făceau ei seara. Dar eu abia mai târziu am înțeles ce se întâmpla acolo.

La fel, știu că îmi făceau instructajul ca, indiferent ce aud în casă, să nu spun niciodată mai departe pentru că „vine Miliția și ne ia”. „Miliția” o percepeam ca fiind ceva rău, iar dacă vedeam un milițian pe stradă, nici nu îndrăzneam să deschid gura.

Nici nu s-ar fi pus problema, dacă vreodată aș fi avut nevoie de ajutor, să apelez la vreun milițian de pe stradă, ba dimpotrivă. Acum, copiii mei știu că dacă vreodată, pe stradă, sunt într-o situație dificilă, trebuie să se adreseze primului polițist pe care îl văd. Și cred că acesta este un câștig imens.

Cum era la școală înainte de 1989

Începea ziua de școală cu imnul, „Trei culori cunosc pe lume”. Apoi urma „prezentarea raportului”. Fiecare „comandant de grupă” (adică de rând), care purta „galonul” sau „șnurul” roșu, spunea în fața „comandantului de detașament”, adică de clasă. „Tovarășe comandant de detașament, grupa a (1, 2 sau 3), cu un efectiv de (9, 10, 11) pionieri, toți prezenți, este gata pentru începerea activității”. Și așa, de trei ori, pentru fiecare rând în parte.

Apoi, „comandantul de detașament”, care avea șnurul galben, se ducea către învățătoare: „Tovarășă învățătoare, clasa a IV-a (A, B,… G, H – da, așa multe clase erau – ), cu un efectiv de (30, 33, etc.) de pionieri, toți prezenți, este gata pentru începerea activității”. Și asta se întâmpla zi de zi!

Învățam în trei schimburi și era frig în clasă. Stăteam cu gecile și, uneori, cu căciulile, dacă ni se permitea. Mai rar însă pentru că fetelor nu li se vedea bentița, obligatorie dealtfel.

Am fost fericită, n-am prins defilările de 23 August. Școala unde eram nu era una „de protocol”, așa că nu aveam această „onoare”.

Se făcea școală pe vremea aceea? Unii spun că se făcea mai multă ca acum. Să vă spun ce-mi aduc aminte eu din școala primară. În clasa I am avut două colege care au luat premiul I „cu coroniță”. Una era nepoata învățătoarei iar tatăl celeilalte lucra undeva (nu am știut niciodată unde) și mereu îi aducea învățătoarei cafea, ciocolată și alte lucruri pe care nu le văzusem în viața mea. Așa era școala pe atunci… cel puțin cea primară…

Cum era viața la bloc, în oraș, înainte de 1989

Păi, în primul rând, era plin de şobolani! Toate boxele, toate subsolurile erau pline de şobolani. Bunicii aveau boxă la ei acasă, părinţii nu. Eram cea mai fericită că nu aveau boxă pentru că ştiam ce înseamnă şobolanii şi îmi era groază de ei.

Mi-aduc aminte cum mergeam cu troleul prin Bucureşti. Cu uşile deschise, mă chinuiam cu greu să mă ţin de bara de pe scări şi adultul cu care eram, mă flanca strategic să nu cad în timp ce hurducăia troleul cu burduf din toate încheieturile. Așa era…

În concediu cu ai mei am fost, mă număram printre fericiți. Mergeam la mare, la Năvodari, cu cortul. Copiii mei merg la munte, merg la mare, merg în țară, merg în străinătate. Libertatea de mișcare este, poate, cel mai mare avantaj. Călătoriile ne-au deschis ochii și am reușit să vedem atâtea locuri frumoase despre care nici nu știam că există.

Dacă regret comunismul? Cu siguranță NU

Ai mei nu erau din cei care „se descurcau”. Munceau de luni până sâmbătă la un centru de calcul. Nu aveam mai nimic, pentru că nu avea cine să stea la cozi când se băga ceva la alimentară în prima parte a zilei.

Mai apucau să ia câte ceva bunicii, care stăteau în celălalt colț al Bucureștiului, și ne aduceau nouă ce reușeau să ia, după ce stăteau ore la cozi. Nu muream de foame dar nici bine nu ne era. Mestecam o gumă de mestecat, când prindeam câte una, câte 2-3 zile. Seara, o puneam în hârtiuță și a doua zi mestecam iar la ea. Deci nu, n-am de ce să regret comunismul.

Banane, când prindeam câte un snop verde înainte de Crăciun, îl țineam în ziare sus, pe bibliotecă, să se coacă. Mâncam o banană și râcâiam și coaja, să nu se piardă nimic. Deci ce-am pierdut?

Se spune că atunci oamenii erau altfel. Nu știu exact la ce se referă cei care afirmă asta, dar știu că își era frică să zici ceva, ca să nu te toarne vecinii la Securitate. Și mai știu că, dacă erai copil și te așezai la o coadă, nu rar se întâmpla să te ia unul din spate de guler și să te scoată din rând pe motiv că: „Ce te bagi, mucosule în față?!?!”, deși tu stătusei de la început la acea coadă, în acel loc.

Acum e bine. E cald în casă, avem de toate, chiar dacă nu putem cumpăra mereu TOT ce ne dorim. Avem libertatea de mișcare, putem vedea lumea și, mai presus de orice, putem să spunem ce gândim fără să ne fie teamă că, într-o noapte, „vine Securitatea la ușă și ne ia”.

Poate pentru unii nu e mare lucru, dar pentru mine este TOTUL! Și nu, nu pot să regret absolut nimic din ce a însemnat comunismul! Și cei care au trăit așa, știu foarte bine ce spun! Să nu mai avem parte de asta niciodată!