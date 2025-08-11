- Publicitate -

Noua modă la Ploiești: Gunoi la colț de stradă

De mai bine de jumătate de an, la Ploiești se observă un fenomen care a luat amploare: gunoiul la colț de stradă. Cum s-au transformat intersecțiile străzilor mici în platforme de gunoi ad-hoc este neclar. Cert este că, în loc să se curețe, Ploieștiul este din ce în ce mai murdar.

Imagini de pe strada Dumbravei, de pe strada Constructorilor, din cartiere mărginașe ale Ploieștiului, arată cum oamenii preferă să-și depoziteze gunoiul la colț de stradă decât să-l ducă la platformele special amenajate.

O altă problemă este reprezentată de mobila veche, care și aceasta este depozitată tot aiurea. Astfel, tot la colț de stradă, avem fotolii, uși vechi, cadre de pat, saltele, și alte asemenea gunoaie de mari dimensiuni. Și, astfel, arată groaznic.

Nu de puține ori, trec săptămâni bune până când zonele sunt eliberate. Oamenii dau vina pe operatorul de salubritate dar, adevărul este că operatorul de salubritate nu are obligația de a ridica aceste gunoaie de la colț de stradă.

Am primit imagini de pe strada Dumbravei, cu gunoi depozitat la colț de stradă. Cititorul atrage atenția că în zonă sunt camere de supraveghere. „Chiar sub camere. Oare se uită cineva pe ele?? Dumbravei – Pomilor”, ne-a scris succint, pentru a indica locul unde gunoiul a fost depozitat ilegal.

gunoi colt de strada

Dacă, într-adevăr, acolo sunt camere, de ce nu sunt amendați cei care aruncă așa gunoaiele? De ce, pe strada Constructorilor, nu se pot verifica acele camere de supraveghere, care există într-o anumită curte din zonă? Evident că au surprins imagini cu cei care au cărat mobila de mari dimensiuni și au abandonat-o pe stradă.

Oricum, un lucru este cert: practica depozitării gunoaielor la colț de stradă este din ce în ce mai des întâlnită la Ploiești. De ce a luat amploare în ultima vreme, nu se știe. De ce, în loc să ne civilizăm, mai mult ne stricăm, iar nu găsesc o explicație.

Din păcate, doar amenzile se pare că pot face oamenii să se corecteze. Dar ar trebui ca acestea să fie și aplicate. Altfel… ajungem un oraș acoperit de gunoaie așa cum arată cursul lucrurilor din prezent.

- Publicitate -

