Locuri de joacă, zonă de picnic și relaxare, în apropiere de UPG

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Primăria Ploiești intenționează regenerarea urbană a zonei din apropierea campusului UPG Ploiești. Cunoscută drept „liziera din sud”, zona ar urma să fie transformată într-un spațiu verde modern. Nu vor lipsi locurile de joacă, zonele de relaxare și fitness, zona de evenimente, o mini-piațetă, dar și amenajări peisagistice.

Proiectul de regenerare urbană a lizierei din zona de sud a municipiului Ploiești se va afla în atenția aleșilor locali la următoarea ședință programată pe 11 august.

Vorbim de o primă etapă prin care se propune spre aprobare studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru regenerarea urbană a lizierei din zona de sud a orașului, din apropierea campusului UPG.

Proiectul ar urma să fie realizat cu fonduri atât de la bugetul local, cât și cu fonduri europene nerambursabile.

Propunerea vizează două variante de lucru, ambele incluzând amenajarea de trasee pietonale și velo, dotări recreative și peisagistice, dar are drept scop creșterea atractivității spațiilor verzi prin regenerare urbană a zonei lizierei. Suprafața verde totală va fi de peste 20.700 m.p

Locuri de joacă, zone de fitness în aer liber și spații pentru evenimente

  • Tronsonul A – în proximitatea intersecției dintre Bulevardul București și Bulevardul Petrolului, cu acces direct din Bulevardul București, fiind în apropierea bazei sportive din campusul UPG. Proiectul prevede transformarea zonei în spațiu multifuncțional, cu locuri de joacă, zonă de relaxare pentru studenți și zonă de fitness în aer liber, precum și o zonă de grădină pluvială
  • Tronsonul B – între UPG, Liceul Lazăr Edeleanu și campusul de cămine studențești. Pentru această zonă se propune amenajarea unei mini-piațete publice, dar și zone de relaxare, dotată cu hamace, precum și amenajări peisagistice
  • Tronsonul C – include în prezent un traseu pietonal – se propun amenajări cu mobilier urban, zone de relaxare, precum și o zonă destinată evenimentelor

Tonsoanele D, E și F -alcătuiesc segmentul sudic al lizierei. Pentru tronsonul D se propune transformare în zonă de picnic și relaxare.

Pentru tronsonul E se propun amenajări peisagistice. Este vorba de aliniamente de arbori și zone verzi liniare. În prezent spațiu este destinat parcării. Pentru tronsonul F  se propun noi amenajări urbanistice și peisagistice: alei umbrite și vegetație ornamentală, alveole cu bănci și corpuri de iluminat cu LED, dar iluminat arhitectural.

O a doua variantă avansată vizează menținerea dotărilor propuse, dar înclude suplimentar o zonă de picnic și relaxare. Nu vor lipsi amenajările peisagistice suplimentare.

  1. In primul rand, vor trebui colectate haitele de caini care misuna prin lanurile de ambrozia cat casa si garantia faptului ca acestia nu se vor intoarce o data cipati ( avem istoric ). In al doilea rand, consider ca persoanele care vor merge acolo sa se delecteze, vor fi locuitorii din bariera Bucuresti si eventual,studentii. Nu cred ca ceilalti locuitori din alte cartiere se vor deplasa acolo. Nu in ultimul rand: SGU are capacitatea sa intretina acele spatii dupa ce se vor da in folosinta in conditiile in care dl. primar ia in considerare sa predea spatiile verzi de la blocuri in administrarea proprie a cetatenilor, tocmai din cauza incompetentei SGU ? Daca facem asa, de marketing sa postam pe platforme,atunci e ok,are sens.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
