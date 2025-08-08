Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie și medicină hiperbară din țara noastră, a reușit să rezolve un caz demn de scenariul celebrului serial ”Doctor House”.

Cosmina Răduț, de profesie stomatolog, poate spune că s-a născut a doua oară, după ce a fost salvată, la propriu, de medicul Băican. Cazul a fost prezentat și la TVR.

La numai 26 de ani, Cosmina a ajuns la terapie intensivă din cauza unui streptococ betahemolitic A, care a declanșat o infecție generalizată.

După ce a fost diagnosticată cu fasceită necrozantă, volumul unui picior s-a triplat, iar toate încercările medicilor de la Spitalul Militar Central din București de transplant de piele au eșuat pentru că grefele nu au rezistat.

Atunci când totul părea pierdut, iar Cosmina risca să-i fie amputat piciorul, a intervenit medicul Mihai Băican.

Acesta a folosit mai multe proceduri de medicină regenerativă şi de recuperare, precum terapia hiperbară şi ozonoterapie, dar şi infiltraţii cu plasmă îmbogăţită cu trombocite, care ajută la refacerea ţesuturilor.

Rezultatele au fost uimitoare. Țesuturile s-au refăcut, iar Cosmina a revenit la o viață normală.

”Nici nu îndrăzneam să visez că voi ajunge în ziua în care voi reuşi să mă deplasez singură şi să fiu independentă. Evoluţia e uimitoare” spune Cosmina.

VIDEO Mărturia Cosminei:

Dr. Mihai Băican, specialist în medicină regenerativă, a explicat cum a reușit tratamentul: ”Puterea oxigenului a dus la regenerare celulară, la scăderea inflamaţiei şi, practic, la aceste rezultate incredibile. Prin scăderea inflamaţiei, prin aducerea unui suport de energie la nivelul celulei, astfel încât mitocondria să poată să producă cât e necesar pentru toate aceste procese reparatorii, s-au asigurat premisele să obţinem acest progres şi vindecarea”.

Dr. Mihai Băican este licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila este medic specialist în traumatologia sportivă, cu competențe în medicina de urgență, și este specializat în managementul serviciilor de sănătate, managementul medical al sportivilor și ultrasonografie generală.