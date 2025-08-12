Cum va fi vremea în Prahova. Prognoza ANM

Vremea se menține caniculară în Prahova, cu temperaturi maxime de 33… 35 de grade Celsius. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, în special în zona de munte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

„După ziua de 12 august și până la sfârșitul intervalului de prognoză vor fi variații ușoare de la o zi la alta, astfel că media maximelor va fi de 33…35 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 16 grade în noaptea de 17 august.

Ulterior nopții de 17 august și până la sfârșitul intervalului, variațiile termice vor fi nesemnificative, astfel că media minimelor va fi de 17…18 grade”, a anunțat ANM

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 31… 32 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi de 16… 17 grade Celsius, cu valori de până la 19 grade Celsius în timpul nopții.

Potrivit ANM, regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.