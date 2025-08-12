- Publicitate -

Facturile de curent, mai mari cu 62%. Inflația a ajuns la 7,84%

Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat astăzi informații oficiale despre scumpirile din luna iulie. Inflația a ajuns la 7,84%, cu mult peste previziunile guvernanților de la începutul anului.

În topul scumpirilor figurează energia electrică – 62,97%. Este cea mai mare creștere a tarifului de utilități din ultimii ani, cauza fiind eliminarea plafonării. De asemenea, fructele proaspete s-au scumpit cu 39,74%, iar conservele cu 27,92%.

La capitolul servicii, s-au înregistrat  majorări de tarife la transportul CFR, cu 16,92%,  igienă şi cosmetică, (14,06%) şi la servicii poştale, cu 12,15%.

Tot astăzi, guvernatorul BNR a prezentat Raportul trimestrial asupra inflației. Mugur Isărescu a declarat că inflația a crescut din cauza a trei măsuri principale: majorarea TVA, creșterea accizelor și liberalizarea prețurilor la energia electrică.

Guvernatorul BNR a tras un semnal de alarmă privind evoluția economică a României. El a precizat că se poate evita recesiunea numai dacă volumul investițiilor din fonduri europene va crește.

