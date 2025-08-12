Perseidele ating apogeul în această noapte. De unde se pot vedea

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, perseidele, atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august. Evenimentul este vizibil și din România, iar în zonele fără poluare luminoasă pot fi observați până la 100 de meteori pe oră.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopții, până dimineața. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Un loc ideal pentru observarea perseidelor este la marginea orașelor mari, în zone montane sau în spații deschise, neumbrite de clădiri înalte și iluminat artificial.

În această perioadă se pot observa, pe lângă meteorii ce nu aparțin unui curent (sporadici), și meteori care par că vin din constelația Perseus. Anul acesta, prezența Lunii pe cer pe durata întregii nopți va afecta observațiile, reducând semnificativ numărul meteori vizibili față de estimările obișnuite, potrivit digi24.ro.

„Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopților. Din această cauză, luminozitatea cerului va crește, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori. Meteorii se observă cu ochiul liber, nu veți avea nevoie de niciun instrument astronomic pentru a vă bucura de acest fenomen. Priviți cerul cel puțin o oră, preferabil după miezul nopții, dintr-un loc departe de luminile orașului” au transmis reprezentanții Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu.