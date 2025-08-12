Afaceri ilegale cu țigări din Bulgaria în Prahova

Polițiștii au descins în această dimineață la la șapte adrese din Prahova și Ilfov după ce un bărbat a reușit să pună pe picioare o adevărată afacere ilegală cu țigări din Bulgaria pe care le vindea în județul nostru.

„În perioada mai–august a.c., persoana bănuită s-ar fi deplasat în afara României, de unde ar fi achiziționat țigarete, pe care le-ar fi comercializat ulterior, în județul Prahova.

Totodată, aceasta ar fi deținut, la domiciliul său, care nu este antrepozit fiscal autorizat, tutun de fumat din care ar fi produs țigarete, pe care le-ar fi vândut către diferite persoane fizice”, au anunțat reprezentanții Poliției Prahova.

Este cunoscut faptul că în în țara vecină fumătorii plătesc pentru un pachet de țigări cu aproximativ 50% mai puțin decât românii.

La sediul unității de poliție au fost conduse șapte persoane, în vederea audierii.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și deținerea și comercializare de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat.