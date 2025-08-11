100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Lista evenimentelor

Pe 21 august 2025, Teatrul „Toma Caragiu” marchează un moment de profundă emoție printr-o serie de manifestări speciale, dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu, actor emblematic al scenei românești, personalitate complexă și director vizionar al instituției care astăzi îi poartă numele.

Evenimentul face parte din proiectul aniversar TOMA CARAGIU – 100 DE ANI, desfășurat pe parcursul acestui an, și reprezintă un omagiu adus uneia dintre cele mai marcante figuri a teatrului și cinematografiei românești. Totodată, este o ocazie de a celebra moștenirea artistică pe care Toma Caragiu a lăsat-o în sufletele spectatorilor și în istoria culturală a Ploieștiului.

Începând cu ora 10.00, vor fi depuse flori la bustul actorului amplasat în scuarul aflat în vecinătatea teatrului, precum și la cel din imediata apropiere a punctelor de acces în sala de spectacole.

Pe parcursul întregii zile, în foaierul principal va fi deschisă o expoziție fotodocumentară ce reunește instantanee ce surprind momente inedite din viața și cariera lui Toma Caragiu.

Vizitatorii vor avea astfel prilejul de a-l redescoperi pe marele actor în ipostaze mai puțin cunoscute, atât din perspectiva profesională, cât și din cea umană.

De la ora 18:30, Secția Teatrul de Revistă „Majestic”, înființată în timpul directoratului său la teatrul din Ploiești, un gest artistic și managerial care avea să deschidă un nou capitol în identitatea instituției, va prezenta cea mai recentă producție din repertoriu, spectacolul „TOMA – Un tribut Toma Caragiu”, o (re)întâlnire sinceră și emoționantă cu esența unui artist total.

Construit ca un colaj de fragmente teatrale, muzicale și coregrafice inspirate de spiritul său ironic, cald, lucid, generos și profund uman, dar și de reflexii despre omul din spatele legendei „TOMA – Un tribut Toma Caragiu” este o pledoarie pentru memorie și recunoștință, o reverență artistică adusă celui care a redefinit expresia scenică și a inspirat generațiile viitoare de actori.

Biletele pentru această reprezentație sunt disponibile online și pot fi achiziționate de AICI

Toma Caragiu rămâne una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale teatrului și filmului românesc. Maestru al nuanțelor, al ironiei fine și al dramatismului autentic, el continuă să dăinuie în mentalul colectiv nu doar prin talentul său excepțional, ci și prin implicarea activă în viața culturală a orașului nostru.