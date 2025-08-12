- Publicitate -

Avarie Termo Ploiești. Lista zonelor fără apă caldă

Termo Ploiești anunță că miercuri, 13 august, în intervalul orar 07:30 — 20:00, se va sista furnizarea agentului termic pentru apă caldă de consum (ACC) pe Magistrala IV Centru.

Măsura a fost luată pentru remedierea unei avarii localizate în căminul de racord PT 18 Democrației.

Vor fi afectate modulele termice din care se alimentează: Maternitatea, Stadionul Ilie Oană, Căminul Virgil Madgearu, DGFP Finante, Colegiul Mihai Viteazul Ploiești, RAT Ploiesti, Finante Locale, ITM, APIA, Teatrul Ciufulici și Muzeul de Artă.

Lista blocurilor fără apă caldă

blocuri fara apa calda termo ploiesti

Pentru alte detalii, cetățenii pot suna la numărul de telefon: 0800 672 777 Telverde – număr de telefon apelabil gratuit, la nivel național, în orice rețea, disponibil 24/7

