Corul Filarmonicii Ploiești, concerte speciale la Republik Fest 2025

Corul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești revine pe scenă la Republik Fest 2025, eveniment programat în perioada 5 – 7 septembrie, la Parcul Memorial Constantin Stere Ploiești. Queen Symphonic, The Greatest Show, dar și un proiect inedit derulat alături de rapperul Cojo sunt cele trei evenimente de amploare derulate de Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Corul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești va fi prezent la Republik Fest, cel mai important eveniment cultural de amploare al anului.

Sub bagheta dirijorului Eduard Dinu, Corul Filarmonicii a pregătit un program special cu interpretări vocale de excepție în toate cele trei zile ale festivalului.

Concert Queen Symphonic, la Republik Fest

„Prima noastră apariție în festival are loc vineri, 5 septembrie, în cadrul concertului Queen Symphonic, alături de Orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești.

Vom aduce pe scenă unele dintre cele mai îndrăgite piese ale formației Queen, reorchestrate pentru cor și orchestră, într-o interpretare spectaculoasă și plină de energie”, ne-a declarat Eduard Dinu, dirijorul Corului Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești.

The Greatest Show, la Republik Fest 2025

Cea de a doua zi a festivalului aduce în prim plan o selecție variată de coloane sonore din filme și musicaluri, un spectacol inedit.

„În a doua zi a festivalului, sâmbătă, 6 septembrie, prezentăm spectacolul The Greatest Show.

Publicul va asculta o selecție variată de coloane sonore din filme și musicaluri cunoscute, dar și hituri pe care le știm cu toții de la radio – reinterpretări ale unor artiști precum Imagine Dragons, Michael Jackson, Queen și alții – toate aduse într-o formulă corală dinamică și captivantă”, a precizat Eduard Dinu, dirijorul Corului Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești.

Colaborare inedită alături de de rapperul Cojo

Ultima zi a festivalului aduce în schimb, la Ploiești, o colaborare inedită, un proiect derulat în colaborare cu rapperul Cojo.

„În ultima zi a festivalului, duminică, 7 septembrie, încheiem cu o colaborare inedită alături de rapperul Cojo.

Este prima noastră experiență într-un proiect care combină sonoritatea corului cu energia și ritmul rap-ului, propunând o întâlnire artistică atipică, menită să atragă și să surprindă”, ne-a dezvăluit Eduard Dinu, dirijorul Corului „Filarmonicii Paul Constantinescui Ploiești.

Biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.