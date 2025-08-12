Doliu la ISU Prahova. A încetat din viață Toma Sorin

Gândurile noastre se îndreaptă, în aceste momente, și către familia îndoliată. Sorin a fost soț și tată, un om iubit și credincios, așa cum trebuie să fie un stâlp al familiei. Le transmitem sincere condoleanțe și ne rugăm ca familia să aibă putere să treacă peste această grea încercare.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu, o pot face de mâine, când va fi depus la capela Bisericii Sfânta Treime din municipiul Ploiești. Înmormântarea va avea loc joi, 14 august, începând cu ora 12:30.

Odihnește-te în pace, drag camarad”, a transmis ISU Prahova.

Administrație Cum va arăta zona de sud a Ploieștiului după amenajarea lizierei Primăria Ploiești intenționează amenajarea lizierei din zona de sud a orașului, din apropieresa campusului Universității Petrol-Gaze (UPG). Suprafața totală a terenului este de peste...