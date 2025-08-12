Doliu la ISU Prahova. A încetat din viață Toma Sorin

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” Prahova regretă vestea trecerii în neființă a celui care a fost, pentru pompierii prahoveni, coleg și frate de arme, plutonier adjutant șef (r) Toma Sorin. Mesajul de condoleanțe a fost postat, în urmă cu scurt timp, pe pagina de Facebook a ISU Prahova.
Gândurile noastre se îndreaptă, în aceste momente, și către familia îndoliată. Sorin a fost soț și tată, un om iubit și credincios, așa cum trebuie să fie un stâlp al familiei. Le transmitem sincere condoleanțe și ne rugăm ca familia să aibă putere să treacă peste această grea încercare.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu, o pot face de mâine, când va fi depus la capela Bisericii Sfânta Treime din municipiul Ploiești. Înmormântarea va avea loc joi, 14 august, începând cu ora 12:30.
Odihnește-te în pace, drag camarad”, a transmis ISU Prahova.