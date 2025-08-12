- Publicitate -
Accident pe strada Cameliei din Ploiești. Trafic restricționat

Luiza Toboc
Accident pe strada Cameliei din Ploiești. Traficul la această oră este restricționat, fiind deviat de polițiștii rutieri pe străzi adiacente.

În evenimentul rutier au fost implicați un șofer în vârstă  de 35 de ani și un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea străzii.

Bărbatul de 73 de ani a fost acroșat de autoturism, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 12 august, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Cameliei din municipiu.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că un bărbat de 35 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Cameliei către Bulevardul Republicii și ar fi accidentat un bărbat de 73 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Din cauza leziunilor suferite pietonul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.

Traficul rutier este restricționat în zona producerii accidentului, fiind deviat de polițiștii rutieri pe străzi adiacente.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Prahova.

