Cum s-a produs accidentul mortal din Breaza. Un bărbat a decedat după ce s-a răsturnat cu un buggy

Un bărbat de 37 de ani a murit, sâmbătă seară, după ce s-a răsturnat cu un buggy pe Valea Târsei, în zona orașului Breaza. În vehicul se aflau și copilul său, în vârstă de 6 ani, și mama minorului. Copilul a fost transportat la spital cu răni ușoare.

- Publicitate -

Un accident grav s-a produs sâmbătă seară, pe Valea Târsei, în apropierea orașului Breaza, într-o zonă greu accesibilă.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier într-o zonă neamenajată, situată în proximitatea orașului Breaza.

- Publicitate -

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un bărbat de 37 de ani, în timp ce conducea un vehicul de teren de tip buggy pe un teren adiacent străzii Livezi din Breaza, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat.

În urma accidentului, conducătorul auto a murit. În buggy se aflau și copilul său, în vârstă de 6 ani, precum și mama minorului. Copilul a fost rănit ușor și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere zona greu accesibilă în care s-a produs accidentul, la fața locului au intervenit echipaje de salvare, inclusiv cu mijloace adaptate terenului dificil.

- Publicitate -

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.