O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o dronă a Federației Ruse a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în zona Chilia, în timpul unor atacuri asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

În dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit MApN, radarele au detectat un grup de aproximativ 20 de drone aeriene ale Federației Ruse, aflate în evoluție spre zona localității Ismail, din Ucraina.

În acest context, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02.03 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Potrivit MApN, radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia. Drona și-a continuat ulterior evoluția spre Ismail.

Pe malul ucrainean al Dunării au fost raportate numeroase explozii, în contextul atacului asupra infrastructurii din Ucraina.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.50, potrivit Ministerului Apărării Naționale.