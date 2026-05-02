Accident grav pe DN 1A, la Lipănești. O femeie a fost scoasă în stop cardio-respirator dintre fiarele mașinii

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 04:15, pe DN 1A, în localitatea Lipănești. Două autoturisme au fost implicate, iar o femeie de 51 de ani a fost extrasă în stop cardio-respirator din mașină și transportată de urgență la UPU Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Lipănești, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, alături de un echipaj de stingere de la Detașamentul Vălenii de Munte și un echipaj de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 2 Ploiești. În sprijin a acționat și un echipaj SAJ Prahova.

Patru persoane implicate în accident

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane.

Una dintre victime, o femeie în vârstă de 51 de ani, a fost găsită încarcerată, în stop cardio-respirator. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea acesteia, iar echipajele medicale au efectuat cu succes manevrele de resuscitare la fața locului.

Femeia a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești de echipajul de terapie intensivă mobilă.

Doi bărbați au ajuns la spital

Un bărbat de 22 de ani, conștient, a fost asistat medical la fața locului de echipajul SAJ Prahova, iar un alt bărbat, în vârstă de 49 de ani, tot conștient, a primit îngrijiri din partea echipajului SMURD.

Cei doi au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Cea de-a patra persoană implicată în accident, un tânăr de 19 ani, nu prezenta leziuni și a refuzat transportul la spital.

Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările producerii accidentului.