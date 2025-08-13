Accident în Ploiești provocat de un polițist. Reacția Poliției Prahova

Un polițist al Serviciului de Investigații Criminale, aflat în timpul liber, a provocat seara trecută un accident rutier grav în Ploiești, pe strada Cameliei.

Cel mai probabil din neatenție, acesta a acroșat un pieton în vârstă de 73 de ani care se afla în traversarea regulamentară a străzii, pe o trecere de pietoni.

Victima a suferit leziuni grave și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Testarea șoferului a indicat faptul că acesta nu consumase băuturi alcoolice sau droguri înainte sa se urce la volan.

Pentru a înlătura orice suspiciune cu privire la modul în care sunt efectuate cercetările, în această dimineață Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis clarificări cu privire la eveniment și stadiul anchetei.

Reacția IPJ Prahova

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 12 august a.c., în jurul orei 20:25, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Cameliei din municipiu.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada Cameliei către Șoseaua Nordului, și ar fi acroșat un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea sectorului de drum, pe trecerea pentru pietoni.

Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezența unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la fața locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităților specifice.

Cu privire la starea psiho-fizică a conducătorului auto, acesta a fost testat la fața locului, în proximitatea autospecialei de poliție, atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam aflat în dotarea polițiștilor, înregistrarea constituind probă în dosarul penal.

Totodată, polițiștii rutieri au utilizat dispozitivul FARO FOCUS 3D, destinat cercetării la fața locului.

Acesta permite documentarea cu maximă acuratețe și în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea și măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obținerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric.

Dispozitivul asigură captarea completă și exactă a probelor și elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante.

Conducătorul autoturismului este polițist, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, aflat în timpul liber la momentul producerii accidentului.

Precizăm că toți cetățenii sunt egali în fața legii, iar măsurile legale vor fi dispuse indiferent de calitatea persoanelor implicate.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova își reafirmă angajamentul ferm față de respectarea principiilor transparenței și legalității și reamintește importanța respectării legislației rutiere pentru siguranța tuturor participanților la trafic.