Nneka, super-concert la Republik Fest 2025

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Republik Fest 2025 (5-7 septembrie) aduce pe scena principală din Parcul Bucov, Ploiești, unul dintre cele mai speciale concerte ale anului: Nneka. Momentul se anunță a fi unul memorabil pentru publicul din Ploiești și din întreaga țară.

Artista nigeriano-germană, recunoscută la nivel internațional pentru combinația inedită de soul, reggae, hip-hop și afrobeat, va cânta din nou în România.

O voce inconfundabilă și un mesaj puternic

Nneka este cunoscută pentru versurile sale profunde, inspirate din realitățile sociale, experiențele personale și temele legate de identitate, libertate și dreptate. Cu piese precum „Heartbeat”, „Shining Star” sau „Africans”, artista a cucerit scenele marilor festivaluri din întreaga lume, de la Glastonbury până la Coachella.

În muzica sa, Nneka reușește să transmită emoție și energie, îmbinând sonorități moderne cu influențe africane autentice. Această fuziune muzicală a făcut-o apreciată de critici și de fani din toate colțurile lumii.

O voce puternică cu rădăcini multiculturale

Fiică a unui tată nigerian și a unei mame germane, Nneka a crescut în Nigeria, dar la 19 ani s-a mutat în Germania pentru a studia antropologie la Universitatea din Hamburg. A început să se implice activ în scena subterană muzicală, plătindu-și studiile prin concertele sale

Muzică cu mesaje sociale

Nneka este apreciată pentru versurile sale cu profunzime, care abordează teme precum identitatea, dreptatea socială, dragostea și spiritualitatea. Influențele sale includ artiști legendari precum Fela Kuti, Bob Marley, Lauryn Hill, Mos Def și Talib Kweli.

Artista a evoluat alături de nume mari precum Nas, Damian Marley, The Roots, Erykah Badu și mulți alții, pe scene internaționale și la festivaluri prestigioase.

Republic Fest 2025 – un eveniment cu atmosferă unică

Organizatorii festivalului promit nu doar un line-up impresionant, ci și o experiență specială pentru public: zone de relaxare, spații verzi generoase și o atmosferă de festival autentic.

„Ne dorim ca Republik Fest să fie un eveniment în care muzica bună, respectul față de public și accesibilitatea să meargă mână în mână. Prezența lui Nneka în România este un moment important pentru festival și pentru Ploiești”, au transmis organizatorii.

Biletele pentru Republic Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului

În concluzie, Nneka este una dintre vocile cele mai apreciate ale muzicii contemporane, unică prin mesajul său autentic și stilul eclectic. Prezența sa la Republic Fest 2025 este o ocazie rară pentru publicul român de a asculta live o artistă cu impact cultural și sensibilitate globală.

