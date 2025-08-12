- Publicitate -
Cum poți afla câți bani ai la Pilonul II de pensii

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de pensii, trebuie mai întâi să aflați la ce fond contribuiți.

Procedura este simplă și se poate face online, în câteva minute, pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Află la ce fond de pensii contribui

Accesați site-ul ASF, la adresa oficială https://www.asfromania.ro/.

Pe pagina principală, derulați până la secțiunea „Află la ce fond de pensii ești” și dați click pe link.

Veți fi redirecționat către o pagină unde trebuie să introduceți numele, prenumele și CNP-ul.

Imediat, sistemul vă va afișa numele administratorului fondului de pensii la care participați.

Fă-ți cont pe site-ul administratorului

După ce aflați administratorul, accesați site-ul acestuia și creați-vă un cont online. Odată înregistrat, veți putea vizualiza în timp real sumele acumulate în contul personal de pensie privată.

Potrivit Digi24, noul proiect de lege privind plata pensiilor private ar putea suferi modificări după controversele iscate.

În varianta actuală, deponenții nu ar mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci doar lunar, în tranșe de maximum 25% din sumă.

Deocamdată, după amânarea pe termen nedeterminat a proiectului, pensionarii își pot retrage banii de la Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă, conform legislației în vigoare.

Potrivit legii, în forma propusă inițial, beneficiarii ar fi urmat să retragă la pensionare o primă tranșă de 25% din suma totală acumulată, sumă la care s-ar aplica impozitul pe venit și contribuția la sănătate (CASS).

Restul banilor ar fi fost acordați eșalonat. Dacă suma acumulată este mai mică de 153.720 de lei, beneficiarul ar primi lunar 1.281 de lei — valoarea pensiei minime. Pentru sume mai mari, tranșele lunare ar depăși această valoare, cu condiția ca întreaga sumă să fie plătită în cel mult 10 ani.

