Danzecris Blejoi, o afacere locală de succes

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Pe o piață dominată de multinaționale, o afacere locală, aflată la câțiva kilometri de Ploiești, atrage zilnic numeroși clienți. Vorbim de Danzecris Blejoi, locul unde cei care construiesc sau renovează găsesc numeroase produse la un raport raport calitate-preț corect. De asemenea, Danzecris Blejoi este un producător local de încredere pentru construcții și amenajări cu lemn autentic, cel mai popular material fiind transformat în obiecte decorative și utile pentru casa și grădina ta.

La doi pași de Ploiești, pe calea Buzău nr. 34, în satul Ploieștiori din comuna Blejoi, funcționează de peste 20 de ani firma Danzecris. Aceasta gestionează un magazin de bricolaj, un depozit de lemn și materiale de construcții, dar și un atelier de dulgherie.

Astfel, dacă ești meseriaș sau beneficiar al unei construcții, la Danzecris Blejoi găsești aproape orice ai nevoie: cherestea, plase sudate, suruburi și accesorii de lemn, ciment și tencuială, materiale de izolație, plăci OSB, lacuri și vopseluri și lista poate continua.

Iar aici nu funcționează doar un depozit, ci și un atelier de dulgherie. Pentru că Danzecris nu se limitează la vânzare de cherestea. Astfel, în atelierul propriu, meșterii transformă lemnul în piese unicat: lambriu tradițional, foișoare, mobilier rustic – totul realizat la comandă.

Rețeta este simplă: clientul vine cu proiectul, iar aici prinde formă. În plus, prețul este negociabil pentru că mai multă cantitate înseamnă și discounturi avantajoase. Cine sunt clienții atelierului de dulgherie? Proprietari care caută lambriu din lemn tradițional pentru case, cabane sau terase, cei care vor obiecte personalizate de mobilier, precum cel de grădină, rustic, de interior, sau decorativ, dar și firme de construcții sau amenajări care au nevoie rapidă de materiale bine tăiate și finisate local.

Așadar, dacă îți dorești ca partener o afacere locală, cu experiență și implicare, Danzecris din Blejoi este o alegere sigură. Aici, lemnul românesc nu este doar resursă, ci material cu suflet, prelucrat cu grijă de meseriași. Așa se nasc proiecte de inspirație tradițională, durabile și realizate la cele mai înalte standarde — chiar acasă, în Prahova.

Ca să te convingi, fă o vizită la sediul Danzecris din comuna Blejoi, calea Buzău nr. 34, satul Ploieștiori. De asemenea, poți suna la 0720.060.764 sau trimite mail la [email protected].

De asemenea, puteți fi la curent cu noutățile Danzecris abonându-vă la canalele social media ale companiei, precum FacebookInstagram și Tik Tok.

