Echipa de gimnastica ritmică de la CSM Ploiești, vicecampioană națională

În weekendul 8-10 august 2025, Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești a fost gazda Campionatului Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare. CSM Ploiești a fost reprezentat de cinci gimnaste, trei la senioare, Sabina Enache, Anisia Drăgan, Elena Murărescu, și două la junioare, Delia Stroe şi Ingrid Gavril. Toate au fost antrenate de Simona Puiu, cea care este „responsabilă” de toate rezultatele excepționale ale echipei de ritmică de la CSM Ploiești.

Echipa de senioare a clubului ploieștean, formată din Sabina Enache, Anisia Drăgan, Elena Murărescu. a reușit să cucerească medaliile de argint în proba pe echipe, devenind astfel vicecampioană națională. În plus, la individual, au mai obținut o medalie de argint la proba de panglică, prin junioara Delia Stroe, și o medalie de bronz, la senioare, proba de minge, prin Sabina Enache.

Mai mult decât atât, la individual compus, atât Sabina Enache, la senioare, cât şi Delia Stroe, la junioare, au ocupat locul al 5-lea, asigurându-şi astfel calificarea la Cupa României.

Echipa de gimnastică ritmică, rezultate deosebite, având în vedere trecutul zbuciumat

Reamintim faptul că, în urmă cu aproximativ un an de zile, echipa de gimnastică ritmică a clubului ploieștean era zguduită de scandaluri și incertitudini. Contractul antrenoarei Simona Puiu nu era semnat, iar fostul director, Dănuț Burghelea, alături de fostul primar Andrei Volosevici, porniseră asediu pentru desființarea secției de gimnastică ritmică a CSM Ploiești.

Iată că, odată cu schimbarea administrației locale și a conducerii clubului sportiv, gimnastele de la ritmică își pot vedea în continuare de treabă și pot face ceea ce știu ele cel mai bine: să își folosească grația și priceperea pentru a aduce medalii importante pentru Ploiești.

La nici un an și jumătate de când echipa era în pericol de a fi desființată, iată că acum a devenit vicecampioană națională pe echipe, sub coordonarea antrenoarei Simona Puiu.

Performanţele sportivelor de la CSM Ploieşti au fost următoarele:

Sabina Enache (2006) – locul 5 la individual compus senioare – Total 73.500

Locul 3 la minge cu 25.450

Locul 5 la panglică cu 23.900

Locul 6 la măciuci cu 24.150

Locul 13 la cerc cu 20.500

Anisia Drăgan (2006) – Locul 10 la individual compus senioare – Total 67.400

Locul 6 la panglică cu 23.250

Locul 10 la cerc cu 22.100

Locul 11 la minge cu 22.050

Locul 15 la măciuci cu 19.850

Elena Murărescu (2009) – Locul 13 la individual compus senioare – Total 64.900

Locul 10 la minge cu 22.050

Locul 11 la cerc cu 22.050

Locul 12 la măciuci cu 20.800

Locul 14 la panglică cu 19.400

Delia Stroe (2011) – Locul 5 la individual compus junioare – Total 64.500

Locul 2 la panglică cu 21.200

Locul 4 la minge cu 22.200

Locul 5 la măciuci cu 20.900

Locul 6 la cerc cu 21.100

Ingrid Gavril (2011) – Locul 13 la individual compus junioare – Total 52.750