A început Campionatul Național de Gimnastică Ritmică 2025

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Weekendul acesta, 8-10 august 2025, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești are loc Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare. Ploieștiul are onoarea de a organiza această competiție la care publicul are acces liber în sală.

Evenimentul este organizat de Federația Națională de Gimnastică Ritmică, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești.

Program competițional:

Sâmbătă, 9 august 2025

  • 11:00 – 13:03 | Junioare – Cerc & Minge
  • 14:00 – 15:42 | Senioare – Cerc & Minge

Duminică, 10 august 2025

  • 11:00 – 13:03 | Junioare – Măciuci & Panglică
  • 14:00 – 15:42 | Senioare – Măciuci & Panglică
  • 16:00 | Festivitate de premiere

„Eveniment organizat cu sprijinul partenerilor: Agenția Națională pentru Sport ; Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) ; Primăria Municipiului Ploiești ; Club Sportiv Municipal Ploiești ; Alpha Builders ; Infomed Fluids ; Diamond by Adesgo ; Dorna ; Quantum Auto Max – Think. Drive. Care ; Micri ; YOKKO ; dvillena ; BES Romania, Roovi, D-Toys, Compass Coffee”, au anunțat organizatorii.

