A început Campionatul Național de Gimnastică Ritmică 2025

Weekendul acesta, 8-10 august 2025, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești are loc Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare. Ploieștiul are onoarea de a organiza această competiție la care publicul are acces liber în sală.
Evenimentul este organizat de Federația Națională de Gimnastică Ritmică, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal (CSM) Ploiești.
Program competițional:
Sâmbătă, 9 august 2025
- 11:00 – 13:03 | Junioare – Cerc & Minge
- 14:00 – 15:42 | Senioare – Cerc & Minge
Duminică, 10 august 2025
- 11:00 – 13:03 | Junioare – Măciuci & Panglică
- 14:00 – 15:42 | Senioare – Măciuci & Panglică
- 16:00 | Festivitate de premiere
„Eveniment organizat cu sprijinul partenerilor: Agenția Națională pentru Sport ; Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) ; Primăria Municipiului Ploiești ; Club Sportiv Municipal Ploiești ; Alpha Builders ; Infomed Fluids ; Diamond by Adesgo ; Dorna ; Quantum Auto Max – Think. Drive. Care ; Micri ; YOKKO ; dvillena ; BES Romania, Roovi, D-Toys, Compass Coffee”, au anunțat organizatorii.