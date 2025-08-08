Petrolul a ratat transferul jucătorilor de la FCSB

Transferul a doi jucători de la FCSB la Petrolul a picat. Aceștia au primit oferte mai bune de la cele două echipe de Superliga din Cluj.

Petrolul Ploiești a fost aproape să aducă doi jucători de la FCSB, care au picat în dizgrația patronului Gigi Becali. Este vorba de Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță, ambii în vârstă de 23 de ani.

Potrivit presei sportive, aceștia au fost ”întorși” din drumul spre Ploiești de clujeni. Astfel, Perianu a ajuns la CFR, iar Gheorghiță la U Cluj.

Reamintim că după ultimul meci de campionat, Petrolul l-a vândut pe Keita la CFR Cluj, valoarea tranzacției fiind de 400.000 de euro.

