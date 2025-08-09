Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

Gicu Grozav și clubul Petrolul Ploiești au ajuns la o înțelegere, iar jucătorul și-a prelungit contractul. Astfel, înțelegerea dintre Grozav și club se va întinde până în vara anul 2027.

„Aflat, deja, la cel de-al patrulea sezon consecutiv în tricoul „galben-albastru”, care se adaugă perioadei de mai bine de un an bifată în prima parte a deceniului trecut, Gicu Grozav va continua la Ploiești cel puțin până la finalul stagiunii 2026-2027!

În ziua în care s-au împlinit 12 ani de la golul memorabil marcat în ultimul minut al partidei de la Arnhem, ce le-a adus „lupilor” calificarea în play-off-ul Europa League, experimentatul jucător a semnat, astăzi, prelungirea înțelegerii ce urma să expire în vara viitoare!

„Gicu Grozav este, deja, un jucător emblematic pentru FC Petrolul, așa încât propunerea noastră privind extinderea contractului a venit absolut firesc.

Suntem fericiți că a acceptat-o și sperăm ca el să rămână cât mai mult alături de clubul nostru. Poate, de ce nu, chiar până la finalul carierei!”, a mărturisit președintele clubului FC Petrolul, Claudiu Tudor.

Cu 147 de meciuri disputate pentru „găzari”, în campionat, Cupa României, Supercupa României și Europa League, Gicu Grozav este, în același timp, cu cele 47 de goluri marcate, unul dintre cei mai prolifici jucători ai formației noastre, din perioada recentă.”, a transmis Petrolul Ploiești într-o postare pe Facebook.