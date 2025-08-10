Adrian Petre, fost atacant la FCSB, a semnat cu CS Păulești

După ce a fost aproape de retragere în toamna anului trecut și după o perioadă scurtă petrecută la Concordia Chiajna, echipe care l-a făcut să continue în fotbal, Adrian Petre a semnat cu CS Păulești.

„În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu echipa pe care am preluat-o eu, din Liga 3. Este vorba despre CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală. A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc.

Eu am preluat echipa și vreau să promovăm în Liga 2. Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale.

Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc.

Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament. Am avut două cantonamente și este pe drumul cel bun.

Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere, e vorba de mult mental.

Trebuie să fie susținut, a jucat la nivelul la care a jucat. Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate”, a spus Claudiu Blaga, patronul de la CS Păulești.