Petrolul Ploiești, remiză cu U Cluj, scor 1-1

Petrolul Ploiești a remizat sâmbătă seară în partida cu U Cluj, scor 1-1, în ultimul meci al zilei din etapa a 5-a. Lupii au reușit golul egalizator în minutul 71.

U Cluj a deschis scorul pe stadionul din Sibiu, arena din Cluj fiind blocată de festivalul Untold.

Nistor a oferit al 100-lea assist în Liga 1, pentru Lukic în minutul 44, care a rulat din prima, la colțul stâng.

Petrolul a fost aproape să egaleze în minutul 58 prin Doumtsios, care a încercat o reluare cu călcâiul.

Gicu Grozav a oferit un assist în minutul 71 pentru Bogdan Marian, care a reluat viguros din lateral stânga și a înscris.

Echipele de start

U Cluj (4-2-3-1): Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia, Simion – Thiam, Nistor, Bic – Lukic

Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Barstan, M. Gomes, Artean, Drammeh, Bota, Fabry, Macalou, A. Trică

Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Radu – Boțogan, Mateiu, Jyry – Ludewig, Doumtsios, Grozav

Rezerve: Krell, B. Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansy, V. Gheorghe, Hanca, Fabricio Santos, David Paraschiv, I. Răducan, Chică Roșă, Prce