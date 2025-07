KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Despre Ploiești se spune că este orașul care a pierdut o generație. Vrăjiți de mirajul orașelor mari, cei mai mulți tineri consideră că nu pot reuși decât în afara granițelor acestui oraș, mult prea mic pentru ambițiile lor mărețe. Din cauza acestui lucru, despre Ploiești se spune că „a pierdut o generație”, mai exact este vorba de generația de tineri, 20-35 de ani, adică cei născuți între 1990 și 2005. Curioși să vedem dacă este adevărat, am vrut să verificăm dacă, într-adevăr, Ploieștiul a pierdut o generație.

Am căutat să stăm de vorbă cu oameni tineri, care au ales să-și deschidă afaceri aici și, datorită cărora, orașul este totuși pe mâini bune. Și culmea este că… am găsit! Așa a luat naștere serialul „Tineri care au rămas în Ploiești”, care aduce în prim-plan poveștile tinerilor care au curaj să facă business aici.

Astăzi este despre Antuza Gruiescu și Teodor Matiș care, în 2020, au deschis la Ploiești KRIT, o sală de jocuri de societate

În 2020, în plină pandemie, Antuza Gruiescu și Teodor Matiș, pe atunci în vârstă de 30 de ani, au ales să se pună împotriva curentului, să riște și să deschidă un business nou la Ploiești: un magazin de hobby-uri cu o sală de întâlnire pentru jucătorii de Dungeon & Dragons.

Da, a fost riscant, mai ales că restricțiile din vremurile acelea, le-au „anihilat” o bună parte a businessului. Dar chiar și așa, cei doi tineri au mers mai departe. Cu magazinul din Ploiești, de pe strada Buna Vestire, și cu cel online, au crescut și s-au consolidat pe piața de hobby-uri.

De la articolul realizat în 2021, cu mai bine de patru ani în urmă, cei doi nu numai că s-au păstrat pe poziții, dar au reușită să se și extindă, deschizând un nou KRIT la Brașov. Mai mult decât atât, sala de jocuri de societate, a adunat o adevărată comunitate, aici, în Ploiești, comunitate care crește pe măsură de timpul trece.

Tinerii din Ploiești par că redescoperă interacțiunea umană, dincolo de ecranele telefoanelor smart sau tabletelor. Iar succesul de care se bucură KRIT, este cea mai bună dovadă în acest sens.

Începuturile KRIT Ploiești, încă înainte de pandemie

Primii pași înspre ceea ce înseamnă acum KRIT, au fost făcuți de Antuza Gruiescu și Teodor Matiș încă din 2018, ca o evoluție firească a întâlnirilor de acasă, cu prietenii. Au simțit atunci nevoia de mai mult, de un loc unde să se poată aduna, să se poată juca, fără a deranja pe alții în jurul lor.

„Am fost dintotdeauna pasionați de jocuri de societate, de cărți, de jocuri de rol, de manga și comic books, de filme și de… cam tot ce ține de hobby-uri alternative originare din pop culture.

De mulți ani ne întâlneam acasă cu prieteni, să vorbim și să jucăm ceva, iar când s-a deschis în Ploiești primul local dedicat jocurilor, am fost clienți acolo. Țin minte că venea lume, dar, din diverse motive, acele inițiative nu au rezistat. Și, astfel, a luat naștere un loc precum KRIT”, povestește Antuza.

Pentru a putea deschide aveau nevoie de bani, așa că au apelat la fondurile europene nerambursabile, pentru că nu aveau bani s-și vadă visul împlinit.

„În 2018, când s-a ivit ocazia, am zis: „Ia să punem și noi un dosar, dom’le, la fonduri europene!”. Și așa am pășit pe calea lungă și anevoioasă a birocrației. După doi ani lungi, cu multe plimbări pe la ghișee, discuții la telefon și în persoană, rapoarte și formulare, că mai-mai să ne pierdem mințile, în iulie 2020 – în mijlocul unei lumi care se prăbușea sub pandemie – am deschis. Cu sufletul la gură, dar cu zâmbetul pe buze”, au povestit cei doi antreprenori.

Au ales să deschidă KRIT la Ploiești pentru că aici este casa lor

Antuza Gruiescu și Teodor Matiș spun că, deși au avut ocazia de a se muta în altă parte, au ales să rămână aici, la Ploiești, pentru că aici este casa lor. În plus, își doresc mult să contribuie la dezvoltarea orașului care, consideră ei, este nedreptățit.

„Am avut mai multe șanse să plecăm, și prin țară și în afară, însă mereu am ezitat să facem acest pas – ceva lipsea; o asemenea schimbare, poate, ar fi fost lipsită de merit sau satisfacție. Ce rost avea să ne ducem în orașe mari în care să fim niște străini printre alții, să ne pierdem timpul prin aglomerație sau prin localuri cu prețuri de-ți scapi telefonul când îl întinzi să plătești?

Ploieștiul este casa noastră, însă este un oraș ignorat, catalogat, superficial, drept „oraș petrolier”, ca și cum petrolul ar anula cultura… Dar Ploieștiul are un trecut arhitectural demn de cartea de istorie, ruinat de cizma comunistă și de incompetența multor administrații postdecembriste”, spune Teodor Matiș.

„Și, dacă tot am trăit atât aici, am zis să încercăm să facem și noi ceva, să mai punem o cărămida – vorba aia – la „gloria de altădată”, să-l vedem iar cu fruntea sus. Iar în ultimii ani, am simțit că tot mai mulți aleg, conștient sau nu, să se întoarcă spre acest oraș. Așa că am simțit că orașul se află într-un punct interesant.

Sub stratul gros de praf și uitare, Ploieștiul – cu toate rănile lui – are potențial. Am rămas aici pentru că vrem să fim parte dintr-o încercare de readucere la viață. Și ce-i mai frumos, e că nu suntem singuri: au mai apărut și alții cu ambiție si cu poftă de schimbare”, îl completează Antuza.

Care au fost greutățile întâmpinate la Ploiești

Drumul pe care s-au angajat în 2020 nu a fost unul ușor. Puțini oameni cunosc board games și ies efectiv să se joace, iar și mai puțini știu ce sunt TCG-urile (i.e. jocurile cu cărți colecționabile) sau jocurile de rol. Au avut o perioadă lungă de timp când clienții erau majoritari din alte orașe, nu din Ploiești. „Mult timp, cei care ne treceau pragul, veneau majoritar din alte orașe. Mulți localnici erau reținuți, mirați, curajoși doar în trecere”, povestesc cei doi tineri.

S-au lovit, la început mai ales, de confuzia pe care ploieștenii o făceau între jocuri de societate și jocuri de noroc. „De multe ori ne-am trezit explicând la lume: „Nu, nu-s păcănele, sunt jocuri de societate, boss!”, își amintesc ei râzând.

În plus, au avut ambiție și au mers mai departe, chiar și atunci când alții le spuneau că nu are rost. „În primii doi ani de funcționare am avut niște clienți care, de fiecare dată când veneau, ne întrebau când dăm faliment. Nu am dat. Dimpotrivă – am crescut, și, de curând, am deschis un KRIT și în Brașov”, dă exemplu Antuza.

Astfel, au reușit, treptat, să clădească o comunitate adevărată de aici, din Ploiești, în jurul KRIT. „Nu e ușor să scoți omul din monotonie și să-l convingi să încerce ceva nou, dar am perseverat! Cu răbdare și muncă, am început să clădim o comunitate locală. Acum, mai ales în weekenduri, locul prinde viață – ceea ce ne confirmă că merită tot efortul”, este de părere Teodor.

Antuza și Teodor își doresc să contribuie, cu ajutorul KRIT, la scoaterea Ploieștiului din monotonie

„Vrem să contribuim la transformarea Ploieștiului într-un oraș în care să nu mergi decât la mall, din lipsă de alte opțiuni. Vrem ca acest oraș să nu mai fie o stație de tren între alte destinații, ci un loc în care să vii, și în care să rămâi pentru că îți place”, spune Antuza.

Pentru că lumea a început să cunoască și să aprecieze această activitate, activitatea KRIT în Ploiești s-a diversificat. „Intenționam să dezvoltăm în continuare comunitatea din jurul magazinului, organizăm din ce în ce mai multe evenimente – jocuri pentru începători, turnee, seri tematice – și vrem să devenim un punct de referință pentru cultura alternativă din oraș”, mărturisesc tinerii.

Deși se extind, au mai deschis o sală KRIT și în Brașov, cei doi spun că vor rămâne legați aici, la Ploiești. „Avem în plan consolidarea brandului KRIT, extinderea ofertei de produse și evenimente, precum și deschiderea de noi locații, acolo unde există cerere și comunitate – toate acestea, fără să pierdem legătura cu ce am început să construim aici”, mărturisesc cei doi.

Să fii antreprenor în Ploiești nu e simplu, dar merită

…cel puțin așa consideră Antuza și Teodor. Ei spun că, pentru a reuși aici, trebuie să crezi în ideea ta și să ai răbdare, pentru că lucrurile nu se mișcă ușor.

„În Ploiești, obiceiul și rutina apasă greu. Dar tocmai de aceea, fiecare pas mic contează. Când vezi că oamenii revin, că se formează legături, că ideea ta prinde viață – știi că ai ales bine. Pentru noi, asta nu e doar o afacere – e o pasiune ce nu cedează în fața presiunilor, ba care crește datorită lor”, afirmă cu convingere cei doi.

Cei doi consideră că antreprenoriatul în Ploiești chiar merită și că tinerii se pot dezvolta frumos dacă aleg să rămână aici. Ploieștiul are numeroase avantaje iar aici se pot pune bazele unor adevărate afaceri de succes.

„Faptul că Ploieștiul este situat la răscruce de drumuri a constituit un avantaj o perioadă îndelungată, oamenii venind la noi din toate direcțiile. De asemenea, în Ploiești costurile sunt mai mici, așa că și produsele noastre au prețurile mai mici decât în alte magazine similare”, identifică Teodor unul dintre avantajele mari ale unui business la Ploiești.

„În plus, infrastructura socio-economică din Ploiești reflectă una dintr-un oraș mai mare, fiind oraș universitar. În același timp însă, orașul nu este foarte mare și are puține opțiuni de distracție care nu implică mersul la mall.

Așa, ca un ultim avantaj – ce ne-a motivat foarte mult în decursul acestor ani – am putea spune că este impactul care l-a avut KRIT asupra localnicilor, prin dezvoltarea comunității de hobby-uri alternative”, completează Antuza.

Dacă în 2021, când am stat de vorbă prima dată cu ei, numele de KRIT era aproape necunoscut pe piața ploieșteană, iată că acum, în 2025, businessul se dezvoltă frumos, Antuza și Teodor reușind să construiască o adevărată comunitate ploieșteană în jurul KRIT. Și nu este puțin lucru…

Antuza Gruiescu și Teodor Matiș, cu al lor KRIT, au adus în Ploiești un strop de culoare și oferă ploieștenilor o alternativă viabilă a mersului la mall, la cinematograf sau statului pe dispozitive electronice. KRIT este un brand dezvoltat aici, în Ploiești, și este o dovadă a faptului că și tinerii care aleg să rămână aici în oraș, au șansa de a evolua și de a construi lucruri frumoase.

