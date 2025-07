Tineri care au rămas în Ploiești: Ana Militaru, antreprenor la 19 ani

Despre Ploiești se spune că este orașul care a pierdut o generație. Vrăjiți de mirajul orașelor mari, cei mai mulți tineri consideră că nu pot reuși decât în afara granițelor acestui oraș, mult prea mic pentru ambițiile lor mărețe. Din cauza acestui lucru, despre Ploiești se spune că „a pierdut o generație”, mai exact este vorba de generația de tineri, 20-35 de ani, adică cei născuți între 1990 și 2005. Curioși să vedem dacă este adevărat, am vrut să verificăm dacă, într-adevăr, Ploieștiul a pierdut o generație.

Am căutat să stăm de vorbă cu oameni tineri, care au ales să-și deschidă afaceri aici și, datorită cărora, orașul este totuși pe mâini bune. Și culmea este că… am găsit! Așa a luat naștere serialul „Tineri care au rămas în Ploiești”, care aduce în prim-plan poveștile tinerilor care au curaj să facă business aici.

Astăzi este despre Ana Militaru și al său business, Amazing Marketing

Ana Militaru, o tânără din Ploiești, care abia a împlinit 20 de ani, și care, în 2024, pe vremea când avea doar 19 ani, a deschis o fimă de marketing pe piața locală. Oferta agenției se adresează clienților din orice colț al lumii, dat fiind caracterul businessului, de a putea fi făcut de oriunde, dacă ai la dispoziție un laptop și internet. Iar acum, în 2025, chiar posibilitățile sunt nelimitate.

Am cunoscut-o pe Ana, pe vremea când, studentă fiind la UPG Ploiești, se ocupa de vizibilitatea pe social media a Asociației „Întoarce-te la Sport”, a Nicoletei Mocanu. Împreună cu ea am pășit dincolo de gardurile Penitenciarului de Femei Târgșorul Nou, atunci am vorbit pentru prima dată și atunci mi-am dat seama că ea chiar nu avea de gând să plece din Ploiești. Nu de teamă, nu din lipsă de oportunități, ci din cauza acelui sentiment de apartenență la o comunitate, sentiment din ce în ce mai rar întâlnit în ziua de astăzi.

La un an și jumătate de la acel moment, la 20 de ani abia împliniți, Ana Militaru are deja în portofoliu clienți importanți, iar agenția ei, Amazing Marketing, își construiește frumos poziția pe piața de marketing din Ploiești.

„Amazing Marketing a prins contur oficial în 2024, dar adevărul e că totul a început mult mai devreme. Copywritingul a fost prima mea formă de antreprenoriat și o pot numi chiar o „primă dragoste” – o pasiune care s-a transformat în carieră.

Agenția a apărut firesc, din dorința de a da un sens mai mare acestei pasiuni și de a construi o punte între idei și oameni, la scară internațională”, a povestit Ana Militaru pentru Observatorul Prahovean.

De ce a ales Ana Militaru să rămână în Ploiești

De fapt, aceasta este problema cu care, în momentul de față, se confruntă Ploieștiul. Are tineri mulți, talentați, dar care aleg să plece din oraș odată cu finalizarea studiilor liceale. Pleacă la facultăți din orașe mari ale României și rămân acolo, pentru că ei consideră că aici nu se pot dezvolta.

Ana Militaru este dovada clară că și aici tinerii pot avea un viitor frumos. Dar trebuie, înainte de toate, să se simtă conectați cu comunitatea.

„Pentru mine, Ploieștiul e mai mult decât un punct pe hartă – e acasă. E locul unde mă simt ancorată, dar liberă să visez. Am ales să rămân aici tocmai pentru că îmi oferă o bază solidă, dar fără să mă limiteze.

Trăim într-o lume conectată: pot lucra cu clienți de oriunde, fără să fiu obligată să mă mut într-un mare centru urban. Și îmi place ideea că pot construi ceva semnificativ în locul de unde aparțin”, a dezvăluit antreprenoarea.

A face marketing pe cont propriu la Ploiești presupune, în primul rând, să te adaptezi pieței locale. Această piață locală are un specific, acela de a dezvolta relații reale dincolo de cele virtuale. Dacă la nivel național totul se desfășoară online, în cea mai mare parte, în comunitățile locale ajungi la oameni prin interacțiunea directă cu aceștia.

Iar atunci când combini marketingul local cu cel național sau internațional, este nevoie de o adaptare la fiecare situație în parte. Practic, trebuie să jonglezi cu fiecare specific și să ai capabilitatea de a trece de la real la virtual, în funcție de situația apărută.

Ce înseamnă să faci marketing, pe cont propriu, la Ploiești

Am întrebat-o pe Ana, ce înseamnă a face marketing pe cont propriu la Ploiești.

„Înseamnă să știi să traduci ideile în limbaje multiple. Local, marketingul e despre relații reale, despre a-ți cunoaște publicul și a vorbi pe limba lui. Internațional, e despre a înțelege nuanțele culturale și a crea mesaje care trec granițele.

Pe cont propriu, înseamnă să fii strateg, copywriter, designer, project manager, negociator. E o provocare creativă continuă – dar e exact genul de provocare care m-a atras de la început”, a explicat tânăra antreprenoare.

Ca avantaje are desfășurării businessului la Ploiești, Ana consideră că sunt, în comparație cu alte orașe. „Ploieștiul are ritmul lui aparte. Nu te împinge să alergi haotic, dar nici nu te lasă să dormi pe tine”, spune ea.

„Costurile sunt mai prietenoase, ceea ce îți dă libertatea să investești în calitate, nu doar în supraviețuire. Și e destul de aproape de București încât să îți păstrezi ușile deschise spre orice oportunitate, dar suficient de departe încât să îți păstrezi mintea limpede”, consideră tânăra.

Marketingul, ca tână antreprenor, este o provocare

Ana, ca tânăr antreprenor ploieștean cu o agenție de marketing consideră că trebuie să fii mereu într-o poziție de învățare și adaptare (mai ales adaptare, de obicei din mers). „La 20 de ani, conduci o agenție, dar nu ai pretenția că le știi pe toate – însă ai obligația să cauți mereu răspunsuri mai bune”, este de părere tânăra.

Ce înseamnă mai exact să ai o agenție de marketing în Ploiești?

„E o combinație de provocări foarte concrete și ambiții foarte mari. Pe de o parte, lucrezi într-un oraș care nu e renumit pentru deschiderea rapidă către servicii creative sau digitale. Pe de altă parte, tocmai asta te motivează să fii mai clar, mai convingător, mai bun în a arăta valoarea muncii tale.

Pentru mine, înseamnă să demonstrez că poți construi o agenție modernă și cu viziune internațională chiar dacă sediul tău e într-un oraș mediu din România. Înseamnă să arăți că ideile nu au granițe și că profesionalismul poate porni de oriunde.

Și mai înseamnă să încerci să fii un exemplu: nu de perfecțiune, ci de curaj – curajul de a începe devreme, de a greși, de a învăța și de a merge mai departe”, spune, cu convingere, Ana Militaru.

Planuri de viitor pentru Amazing Marketing

Deși este la început, Ana Militaru are planuri mari cu agenția pe care o conduce. Are planuri multe, pe care le-a structurat, așa cum era normal, în planuri pe termen scurt și planuri pe termen lung.

„Vreau să duc Amazing Marketing mai departe de statutul de simplă agenție – să o transform într-o veritabilă casă a ideilor bine spuse și bine vândute.

Pe termen scurt, vreau să consolidez echipa și să atrag proiecte cu impact real. Pe termen lung, visez la propriile produse creative: cursuri, resurse pentru alți antreprenori, poate chiar o platformă care să aducă la un loc oamenii creativi și businessurile care au nevoie de ei”, concluzionează, încrezătoare, antreprenoarea.

Ana Militaru este unul dintre tinerii care consideră că Ploieștiul este un oraș în care chiar te poți dezvolta. Ea ar trebui să fie exemplul, care să-i contrazică pe toți cei care consideră că Ploieștiul este un „oraș mort”. Ea a ales să rămână aici, la Ploiești, a ales să studieze aici, la Ploiești și, mai mult decât atât, a ales să-și deschidă un business aici, în Ploiești. Ea este unul dintre tinerii care arată că se poate! Și, ca ea, mai sunt și alții, despre care vom scrie în viitor.