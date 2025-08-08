- Publicitate -

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop alternativ, Hooverphonic, va concerta la Ploiești, în cadrul festivalului Republik Fest 2025. Evenimentul promite să fie unul dintre cele mai importante momente muzicale ale anului în județul Prahova. Republik Fest 2025 va avea loc în Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie, iar biletele sunt disponibile AICI.

- Publicitate -

Din articol

Festivalul care aduce în prim-plan muzica

Originară din Belgia, trupa Hooverphonic este cunoscută în întreaga lume pentru stilul său unic, care îmbină trip-hop-ul cu influențe de rock alternativ și electronic.

Melodii precum “Mad About You”, “Eden” sau “2 Wicky” au devenit repere în muzica ultimelor decenii, iar concertul de la Ploiești oferă publicului ocazia rară de a asculta live aceste piese legendare.

Organizat în zona fostei plaje de la Parcul Bucov, Republik Fest propune un concept urban-industrial spectaculos, cu scene impunătoare, atmosferă electrizantă și o selecție atentă de artiști din România și din străinătate.

Eveniment

Accident grav la Breaza. O mașină a căzut într-o râpă

Un accident rutier grav s-a petrecut în această dimineață pe strada Colinei din Breaza. Potrivit primelor informații, o mașină a căzut într-o râpă. UPDATE: Mașina...
- Publicitate -

Prima apariție Hooverphonic în România

Prezența Hooverphonic la Ploiești reprezintă o premieră națională. Trupa va oferi un show live cu sunet de calitate și vizualuri impresionante.

Publicul este așteptat să participe în număr mare, biletele fiind deja disponibile online, iar cererea ridicată sugerează că locurile se pot epuiza rapid.

Un festival care pune Ploieștiul pe harta concertelor

Republik Fest nu este doar un eveniment muzical, ci o declarație de intenție: Ploieștiul poate deveni un pol al culturii urbane și al marilor concerte internaționale. Prin acest festival, orașul se alătură altor centre importante din țară care găzduiesc evenimente de anvergură.

- Publicitate -

Mai multe informații despre line-up, programul pe zile și facilitățile din cadrul festivalului pot fi găsite pe pagina oficială a evenimentului, republikfest.ro

Hooverphonic la Republik Fest Ploiești – un concert de neratat, într-o atmosferă unică. Tu vii?

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

2
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

2
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Viața Prahovei

Comuna din Prahova cu un singur polițist local

0
Propunerea legată de reducerea numărului de polițiști locali generează...
Politic

Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private

1
Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș...
Educație

Cât pierd profesorii pentru că li se majorează norma de predare

0
Noile măsuri fiscale adoptate de Guvern îi afectează profund...
Administrație

Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești

2
Fie că este vorba de Șoseaua Nordului, fie că...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

Marius Nica -
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

Marius Nica -
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

Observatorul Prahovean -
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

Corina Matei -
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

Bianca Ionescu -
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

Corina Matei -
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...

Impactul noilor măsuri fiscale asupra micilor antreprenori

Corina Matei -
Noile măsuri fiscale instituite de Guvernul Bolojan de la...

Comuna în care toți copiii înscriși la școală încap într-o clasă

Oana Toma -
La doar o oră distanță de agitația capitalei, în...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean