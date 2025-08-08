Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop alternativ, Hooverphonic, va concerta la Ploiești, în cadrul festivalului Republik Fest 2025. Evenimentul promite să fie unul dintre cele mai importante momente muzicale ale anului în județul Prahova. Republik Fest 2025 va avea loc în Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie, iar biletele sunt disponibile AICI.

Festivalul care aduce în prim-plan muzica

Originară din Belgia, trupa Hooverphonic este cunoscută în întreaga lume pentru stilul său unic, care îmbină trip-hop-ul cu influențe de rock alternativ și electronic.

Melodii precum “Mad About You”, “Eden” sau “2 Wicky” au devenit repere în muzica ultimelor decenii, iar concertul de la Ploiești oferă publicului ocazia rară de a asculta live aceste piese legendare.

Organizat în zona fostei plaje de la Parcul Bucov, Republik Fest propune un concept urban-industrial spectaculos, cu scene impunătoare, atmosferă electrizantă și o selecție atentă de artiști din România și din străinătate.

Prima apariție Hooverphonic în România

Prezența Hooverphonic la Ploiești reprezintă o premieră națională. Trupa va oferi un show live cu sunet de calitate și vizualuri impresionante.

Publicul este așteptat să participe în număr mare, biletele fiind deja disponibile online, iar cererea ridicată sugerează că locurile se pot epuiza rapid.

Un festival care pune Ploieștiul pe harta concertelor

Republik Fest nu este doar un eveniment muzical, ci o declarație de intenție: Ploieștiul poate deveni un pol al culturii urbane și al marilor concerte internaționale. Prin acest festival, orașul se alătură altor centre importante din țară care găzduiesc evenimente de anvergură.

Mai multe informații despre line-up, programul pe zile și facilitățile din cadrul festivalului pot fi găsite pe pagina oficială a evenimentului, republikfest.ro

Hooverphonic la Republik Fest Ploiești – un concert de neratat, într-o atmosferă unică. Tu vii?