- Publicitate -
Foto sursă: FC Petrolul

Universitatea Cluj – Petrolul. „Este o nouă provocare”

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Petrolul va susține, sâmbătă, de la ora 21.30, la Sibiu, un nou examen, de data aceasta în confruntarea cu Universitatea Cluj. „Este o nouă provocare pentru noi, pentru că vom întâlni o echipă omogenă, care joacă de mult timp împreună și care are un lot foarte bun, atât valoric, cât și numeric”, a anunțat Liviu Ciobotariu.

- Publicitate -

„Lupii” sunt deciși să-și continue parcursul bun avut în meciurile susținute în deplasare și să compenseze, astfel, „seceta” de pe teren propriu din acest debut de campionat, potrivit FC Petrolul.

„Este o nouă provocare pentru noi, pentru că vom întâlni o echipă omogenă, care joacă de mult timp împreună și care are un lot foarte bun, atât valoric, cât și numeric.

Universitatea are în componență jucători cu multă experiență, cum ar fi Chipciu sau Nistor, dar și fotbaliști foarte periculoși pe faza de atac, precum Thiam sau Macalou, care pot face diferența în orice moment.

Administrație

Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri

Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților locale vin la pachet inclusiv cu o creștere a impozitul de 100% pentru anumite clădiri....
- Publicitate -

E adevărat că, dacă ne raportăm la ultimele lor rezultate, o putem considera o echipă rănită, mai ales după eliminarea din Europa, dar în același timp va fi și una supermotivată”, a susținut Liviu Ciobotariu.

„Avem nevoie de un refresh”

Totodată, Ciobotariu a susținut că așteaptă „o reacție pozitivă a jucătorilor mei, pentru că venim după un meci în care am pierdut toate cele trei puncte pe teren propriu și ne dorim foarte mult să le recuperăm cât mai repede. Iar prima oportunitate o reprezintă meciul de sâmbătă, de la Sibiu”.

„Avem nevoie de un refresh, în special ca și rezultat, pentru că, din punct de vedere al jocului prestart, am abut o abordare ok în meciurile precedente. Dar, din păcate, am scăpat printre degete puncte foarte importante!

- Publicitate -

Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut în continuare, am încredere în jucatori, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână, dar va fi important să arătăm bine la ora jocului, astfel încât să ne putem întoarce cu un rezultat pozitiv de la Sibiu”, a continuat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Lot complet pentru Petrolul

„Lupii” se bazează în această confruntare pe un lot complet, în condițiile în care nu sunt probleme de natură medical de ultimă oră.

„Va merge cu noi și Baiano, revenit după o lungă accidentare, chiar dacă el nu este, încă, la 100% din capacitate. La fel, și Guilherme va face această deplasare, deși, la rândul său, mai are nevoie de timp până să ajunga la nivelul optim”, a adăugat Liviu Ciobotariu.

Sport

A început Campionatul Național de Gimnastică Ritmică 2025

Weekendul acesta, 8-10 august 2025, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești are loc Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare. Ploieștiul are...
- Publicitate -

Înaintea acestei etape, Petrolul ocupă locul 10 în clasament, cu 4 puncte, unul mai puțin decât Universitatea, situată trei trepte mai sus. În ultimele patru confruntări directe în care ardelenii au fost gazde, „lupii” au câștigat de două ori (1-0 și 2-1), au remizat o dată (0-0) și au cedat o dată (1-4).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

0
Gicu Grozav și clubul Petrolul Ploiești au ajuns la...
Social

Sprijin pentru ploieșteanca arsă în incediu, infectată la Floreasca

0
Lavinia Vlad,  ploieșteancă în vârstă de 37 de ani,...
Eveniment

Minor depistat la volanul unei mașini la Vâlcănești

0
Un minor în vârstă de 17 ani a fost...
Eveniment

Accident pe DN 1 la Sinaia. Trei victime transportate la spital

0
Un accident rutier s-a produs sâmbătă după amiază, pe...
Eveniment

Cine va concerta astăzi la Republica de sub Castani

0
Seria activităților de weekend desfășurate pe Bulevardul Castanilor continuă,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

Marius Nica -
Gicu Grozav și clubul Petrolul Ploiești au ajuns la...

A început Campionatul Național de Gimnastică Ritmică 2025

Corina Matei -
Weekendul acesta, 8-10 august 2025, la Sala Sporturilor Olimpia...

Petrolul a ratat transferul jucătorilor de la FCSB

Marius Nica -
Transferul a doi jucători de la FCSB la Petrolul...

Petrolistul Tavi Grigore, un singur club, o singură iubire

Alexandru Olteanu -
Loialitatea este rară în fotbal. Însă, există oameni pentru...
- Publicitate -

Importanța instrumentelor de autoexcludere pe platformele de cazino

David Mihalache -
Instrumentul de autoexcludere reprezintă o modalitate de prevenire a...

Fotbalistă legitimată la Petrolul, debut la naționala U 17

Marius Nica -
Simona Țimiraș, legitimată la Petrolul Ploiești, a fost convocată...

Campionat Național de Gimnastică Ritmică, la Ploiești

Roxana Tănase -
Campionatul Național de Gimnastică Ritmică – junioare&senioare revine, în...

Petrolul aduce doi jucători de la FCSB. Interviu cu Tudor

Marius Nica -
Președintele clubului Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor, a declarat, într-un...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean