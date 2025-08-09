Universitatea Cluj – Petrolul. „Este o nouă provocare”

Petrolul va susține, sâmbătă, de la ora 21.30, la Sibiu, un nou examen, de data aceasta în confruntarea cu Universitatea Cluj. „Este o nouă provocare pentru noi, pentru că vom întâlni o echipă omogenă, care joacă de mult timp împreună și care are un lot foarte bun, atât valoric, cât și numeric”, a anunțat Liviu Ciobotariu.

- Publicitate -

„Lupii” sunt deciși să-și continue parcursul bun avut în meciurile susținute în deplasare și să compenseze, astfel, „seceta” de pe teren propriu din acest debut de campionat, potrivit FC Petrolul.

„Este o nouă provocare pentru noi, pentru că vom întâlni o echipă omogenă, care joacă de mult timp împreună și care are un lot foarte bun, atât valoric, cât și numeric.

Universitatea are în componență jucători cu multă experiență, cum ar fi Chipciu sau Nistor, dar și fotbaliști foarte periculoși pe faza de atac, precum Thiam sau Macalou, care pot face diferența în orice moment.

Administrație Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților locale vin la pachet inclusiv cu o creștere a impozitul de 100% pentru anumite clădiri....

- Publicitate -

E adevărat că, dacă ne raportăm la ultimele lor rezultate, o putem considera o echipă rănită, mai ales după eliminarea din Europa, dar în același timp va fi și una supermotivată”, a susținut Liviu Ciobotariu.

„Avem nevoie de un refresh”

Totodată, Ciobotariu a susținut că așteaptă „o reacție pozitivă a jucătorilor mei, pentru că venim după un meci în care am pierdut toate cele trei puncte pe teren propriu și ne dorim foarte mult să le recuperăm cât mai repede. Iar prima oportunitate o reprezintă meciul de sâmbătă, de la Sibiu”.

„Avem nevoie de un refresh, în special ca și rezultat, pentru că, din punct de vedere al jocului prestart, am abut o abordare ok în meciurile precedente. Dar, din păcate, am scăpat printre degete puncte foarte importante!

- Publicitate -

Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut în continuare, am încredere în jucatori, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână, dar va fi important să arătăm bine la ora jocului, astfel încât să ne putem întoarce cu un rezultat pozitiv de la Sibiu”, a continuat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Lot complet pentru Petrolul

„Lupii” se bazează în această confruntare pe un lot complet, în condițiile în care nu sunt probleme de natură medical de ultimă oră.

„Va merge cu noi și Baiano, revenit după o lungă accidentare, chiar dacă el nu este, încă, la 100% din capacitate. La fel, și Guilherme va face această deplasare, deși, la rândul său, mai are nevoie de timp până să ajunga la nivelul optim”, a adăugat Liviu Ciobotariu.

Sport A început Campionatul Național de Gimnastică Ritmică 2025 Weekendul acesta, 8-10 august 2025, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești are loc Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare. Ploieștiul are...

- Publicitate -

Înaintea acestei etape, Petrolul ocupă locul 10 în clasament, cu 4 puncte, unul mai puțin decât Universitatea, situată trei trepte mai sus. În ultimele patru confruntări directe în care ardelenii au fost gazde, „lupii” au câștigat de două ori (1-0 și 2-1), au remizat o dată (0-0) și au cedat o dată (1-4).