Blocul White Tower Ploiești

A început procesul White Tower. Lista inculpaților

La Curtea de Apel Ploiești a început procesul penal în dosarul White Tower. Pe lista inculpaților apar dezvoltatori imobiliari, funcționari, iar ca instituții responnsabile Primăria Ploiești și Oficiul de Cadastru Prahova.

Aceleași apartamente, vândute de mai multe ori

Pe 22 ianuarie 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a transmis un comunicat în care erau anunțate 15 percheziţii domiciliare la sediul unor dezvoltarori imobiliari din Complexul de locuinţe WHITE TOWER și CITY GATE din Ploieşti, birouri notariale şi cabinete de avocatură. Anchetatorii dezvăluiau atunci și escrocheria imobiliară. Cităm din comunicatul procurorilor:

”În fapt, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești (n.r. PFA Lupu Mărioara), prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către notari publici din Ploiești (n.r. Maria și George Tudose), au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro şi 424.091 lei (în total 1.071.174 euro).

În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora şi apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane.

În continuarea activităţii infracţionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova (n.r. Vlad Nichita) prin înţelegere cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar (n.r. Mărioara și Mihai Lupu), a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-şi recupera prejudiciul.

Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul și alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice.”

Funcționari din Primăria Ploiești, inculpați în dosar

După extinderea anchetei, procurorii au constatat complicitatea unor funcționari din Primăria Ploiești și Oficiul de Cadastru Prahova la faptele penale ale dezvoltatorului imobiliar.

Astfel, pe lista inculpaților din procesul aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești se regăsesc Rita Neagu, atunci director adjunct al Direcției de Urbanism și Lucian Bălescu de la Serviciul Verificare și Controlul Documentații Publice.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018 – 2022, dezvoltatorul imobiliar a edificat un imobil cu destinația de locuințe colective, în municipiul Ploiești – White Tower, fără a respecta prevederile autorizațiilor de construire și a documentațiilor tehnice aferente, încălcând totodată regulile stabilite prin Planul Urbanistic Zonal, fiind construit un etaj în plus, cu 30 apartamente.

Ulterior, pentru intabularea imobilului, mai multi funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul urbanismului și cadastrului, au întocmit în fals o serie de documente care atestau recepția lucrărilor de construcție, pe care dezvoltatorul imobiliar le-a folosit la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.

Totodată, dezvoltatorul imobiliar a încheiat o serie de promisiuni și contracte de vânzare-cumpărare, prin care a indus în eroare cumpărătorii, de la care a încasat contravaloarea a 24 apartamente, deși acestea erau construite și intabulate ilegal, valoarea prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 705.000 euro.

Pe lista inculpaților apare și notarul public George Tudose, care ar fi legalista vânzarea succesivă a apartamentelor.

inculpati white tower

Amânare la primul termen

Procesul a început deja cu o amânare. ”Faţă de cererile de amânare formulate, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.09.2025, ora 13:00” se arată pe portalul instanțelor de judecată. Având în vederea complexitatea acestui dosar, este de așteptat ca procesul să dureze ani buni. Din păcate pentru persoanele vătămate, șansele de recuperare a prejudiciului sunt minime.

