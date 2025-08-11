Sesiunea de toamna a BAC-ului la Ploiești: emoții și nemulțumiri

Astăzi a început sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, destinată elevilor care nu au reușit să obțină note de trecere la una sau mai multe materii în sesiunea din vară.

La Ploiești, printre centrele de examinare se numără și Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, unde prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, a adus din nou emoții, dar și nemulțumiri.

În jurul orei 11:30, cu puțin înainte de finalul examenului, câțiva candidați se adunaseră deja la poarta liceului, discutând între ei despre subiecte.

Și în această sesiune, subiectul al III-lea a reprezentat, ca de obicei, cea mai complicată parte a examenului.

Elevii au avut de prezentat particularitățile unui personaj dintr-o operă dramatică studiată. Mulți au recunoscut că s-au pregătit mai puțin pe acest tip de text și că au întâmpinat dificultăți în a structura răspunsul.

„Eu m-am axat pe poezie, credeam că o să fie ceva mai simplu. Când am văzut „dramatic” m-am blocat, am scris ce mi-am adus aminte, dar nu știu dacă e bine”, a spus un elev cu privirea în pământ, vizibil abătut.

O altă candidată a mărturisit că intră pentru a treia oară în sala de examen: „Încerc să iau măcar cinci, dar subiectele nu au fost deloc cum mă așteptam. M-am pregătit, dar cred că nu destul.”

Nici măcar cei mai optimiști nu au fost pe deplin mulțumiți: „În iunie am văzut că au fost subiecte mai simple. Acum trebuia să scrii mai exact despre cum e personajul, nu doar să povestești. Eu am ales un personaj dintr-o piesă pe care am învățat-o și am zis ce mi-am amintit, sper să fie bine…”, a spus un alt participant, totuși puțin mai optimist.

Pentru mulți dintre candidații acestei sesiuni, promovarea bacalaureatului reprezintă o șansă importantă pentru viitorul lor.

Proba de astăzi a arătat încă o dată că limba și literatura română necesită atât cunoștințe, cât și capacitatea de a-ți stăpâni emoțiile din timpul examenului.

Rezultatele vor fi afișate săptămâna viitoare, pe data de 18 august, atunci când se vor putea vedea lucrările și depune contestații, însă până atunci, elevii rămân cu speranța că efortul lor va fi răsplătit cu o notă cu care să promoveze ,,examenul maturității”.