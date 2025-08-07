- Publicitate -

Importanța instrumentelor de autoexcludere pe platformele de cazino

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Instrumentul de autoexcludere reprezintă o modalitate de prevenire a accesului la jocurile de noroc pentru persoanele care prezintă riscul de a dezvolta adicție sau care deja se confruntă cu problema dependenței. Obligația operatorilor de jocuri de noroc online, printre care se numără și Verde Casino, un portal internațional de cazinou și pariuri, este de a le oferi jucătorilor această opțiune pe site-urile lor.

Jucătorii din România, de exemplu, beneficiază de dreptul de a se retrage voluntar pe termen limitat sau nelimitat din activitatea de jocuri de noroc, conform articolului 15 din Ordonanța de Urgență nr. 77 din 2009. Acest drept se exercită de jucător din contul de joc și prin solicitarea ajutorului reprezentanților operatorului de jocuri de noroc; în România există și opțiunea de solicitare a interzicerii accesului propriu pe platformele de joc printr-o declarație atestată de notar sau de un avocat. Prezentul articol analizează importanța posibilității de a renunța temporar sau definitiv la participarea pe site-urile cu jocuri de noroc, avantajele oferite utilizatorilor și oferă o listă a celor mai populare metode de restricționare voluntară la nivel internațional.

De ce este important un instrument de autoexcludere?

Instrumentul de restricționare voluntară îi permite jucătorului cu riscuri de a dezvolta dependență de jocurile de noroc sau care se confruntă cu adicția să își protejeze atât sănătatea mentală, cât și echilibrul financiar, precum și viața de familie și cea socială. Acestuia i se oferă posibilitatea de a limita accesul la platformele de casino și pariuri pentru o perioadă prestabilită de 24 de ore, 7 zile, 1 lună, 3 luni, 6 luni, 12 luni sau până la 5 ani. De asemenea, este disponibilă și opțiunea de interzicere a accesului pe termen nedeterminat.

Beneficiile activării opțiunii de autoexcludere

Jucătorul care recurge la exercitarea dreptului de restricționare voluntară a accesului la jocurile de noroc are parte de următoarele 5 beneficii:

  1. Control asupra obiceiurilor de pariere – activarea opțiunii de auto-restricționare este o modalitate proactivă de recâștigare a controlului asupra activităților de pariere și de trasare a unor limite care să permită respectarea principiilor jocului responsabil;
  2. Protejarea sănătății financiare – utilizarea acestui drept ajută la minimizarea cheltuielilor, reducerea datoriilor și evitarea pierderilor financiare pe termen lung cauzate de jocul excesiv;
  3. Reducerea consecințelor negative asupra sănătății mentale și fizice – activarea mecanismului de limitare a accesului la platformele de joc permite diminuarea impactului negativ asupra sănătății fizice și psihice atât a persoanei în cauză, cât și a celor apropiați;
  4. Întreruperea tiparelor de pariere nesănătoase – jucătorii cu risc de a dezvolta adicție și de a paria compulsiv se pot opri din ciclul neîntrerupt de urmărire a pierderilor prin utilizarea unei soluții de blocare voluntară;
  5. Susține eforturile de recuperare – acest tip de instrument reprezintă un prim pas concret în procesul de revenire al jucătorului cu probleme, contribuind în mod semnificativ la succesul recuperării.

Exercitarea opțiunii este un act de restricție voluntară, care îi permite jucătorului să nu mai aibă acces la jocurile de noroc ca parte a procesului de recuperare.

Care sunt cele mai importante instrumente de restricționare voluntară a accesului la jocuri de noroc la nivel internațional?

Operatorii internaționali de jocuri de noroc le oferă acces jucătorilor cu riscuri ori care deja manifestă adicție următoarele instrumente de autoexcludere:

  • GamCare
  • Gamban
  • GamBlock
  • BetBlocker
  • BetStop
  • Gamstop

Instrumentele de restricționare voluntară menționate reprezintă programe software care blochează accesul jucătorilor la site-urile și aplicațiile mobile pe PC și dispozitive mobile iOS și Android. Utilizarea acestor soluții este gratuită, iar folosirea lor limitează accesul fie pe platforma de jocuri de noroc de pe care sunt activate, fie într-o rețea extinsă de site-uri similare.

Ce tipuri de soluții pentru restricționarea accesului la jocuri de noroc există?

Instrumentele de autoexcludere sunt de 3 tipuri: cu acoperire pentru un site (protecție limitată, accesibilă și pe alte site-uri), cu acoperire pentru mai multe platforme (verificări multiple, nu poate fi dezactivată mai devreme de indeplinerea termenului) și cu acoperire terestră (restricții locale, procesare personală).

Activarea opțiunii de autoexcludere permite reactivarea contului de joc?

Utilizarea instrumentelor de autoexcludere oferă și opțiunea de reactivare a contului de joc, dar în condițiile specificate pentru fiecare perioadă de suspendare:

  • Intervalul cuprins între 24 de ore și 7 zile – activarea opțiunii se face pentru protecția jucătorului pe termen scurt, pentru a nu paria la turnee sau doar pentru temperarea jucătorului și permite reactivarea după trecerea perioadei setate, fără o evaluare din partea operatorului de jocuri de noroc;
  • Intervalul cuprins între 1 și 6 luni – folosirea instrumentului de autoexcludere se face pentru întreruperea sau evaluarea obiceiului de pariere ori pentru recuperare financiare și necesită evaluarea operatorului înainte de reactivarea contului, precum și o perioadă de așteptare de 24 de ore;
  • Intervalul cuprins între 6 luni și 5 ani – utilizarea opțiunii de autoexcludere se face pentru situații serioase, pentru ca jucătorul să primească suport de specialitate și pentru a-i asigura jucatorulu cu probleme maximă protecție, de aceea reactivarea contului implică o evaluare din partea unui specialist, iar contul va fi monitorizat după reactivare.

Pentru ca jucătorii să nu ajungă niciodată în situația de a folosi instrumentele de autoexcludere este recomandată activarea opțiunilor de limitare a depunerilor, pierderilor și a timpului alocat sesiunilor de joc. Și, înainte de toate, este necesar ca jucătorii să parieze tot timpul responsabil.

